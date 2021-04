Soome ajaloolise Malmi lennuvälja asemele kerkib elamurajoon

Soomes on läbi saanud oluline osa lennundusajaloost. Ajaloolise Malmi lennuvälja eest seisnud aktivistid kaotasid lõplikult lahingu Helsingi linnaga, mis kavatseb rajada lennujaama asemele uue elamurajooni.

Kui Malmi lennuväli 1938. aastal pidulikult avati, oli kohal palju tähtsaid külalisi, teiste hulgas Soome marssal ja hilisem president Carl Gustaf Mannerheim.

"Ma tänan maailma parimat lennuvälja kõige eest, mida ta on meile andnud," sõnas lennujaamast viimasena õhku tõusnud piloot.

Vaid mõned minutid pärast viimase lennuki lahkumist hakkas Malmi lennuvälja kunagi nii aktiivses kasutuses olnud radadel kehtima Soome transpordiameti kasutuskeeld.

Keelu taustal on mitu aastakümmet kestnud vaidlus. Juba 2004. aastal oli plaan alustada kahe aasta pärast piirkonda elumajade rajamist.

Malmi lennundusühing suutis lennuvälja erinevate kohtuvaidlustega veel selle aastavahetuseni kaitsta, kuid jäi siiski kaotajaks.

Lennuvälja viimasel tegevuspäeval lennujuhtimistornis viibinud Malmi lennundusühingu esindaja Pekka Aakko ei minetanud oma raadiopöördumises siiski lootust.

"Võitlus lennuvälja pärast jätkub. Stardirada on endiselt alles. Loodetavasti on tulevased otsustajad targemad ning Malmi saab oma tegevust kunagi jätkata," ütles Aakko.

Malmi lennuväli oli enne Helsingi-Vantaa lennuvälja valmimist Soome põhiline rahvusvaheline lennujaam, kuhu lendasid enne sõda lennukid ka Tallinnast.

Ajaloo vältel on see näinud nii vähem oodatud külalisi kui ka kuninglikke visiite ning Malmi on olnud linnakodanike seas populaarne ajaveetmiskoht.