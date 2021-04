Soome valitsus plaanib aprilli lõpus vähendada piiranguid

Soome peaminister Sanna Marin teatas kolmapäeval, et valitsus kiitis teisipäeval heaks piirangute kaotamise ajakava. Piirangute tühistamine sõltub siiski koroonaviiruse epideemia olukorrast ja kava ajakohastatakse vastavalt vajadusele.

Soome kultuuriministri Annika Saarikko sõnul avatakse aprilli lõpus laste ja noorte vabaõhutegevused.

Saarikko sõnul on aprilli- mai vahetusel eesmärgiks lubada korraldada sise- ja välisüritusi rohkem kui 50 inimesele.

Saarikko sõnul loobutakse õues kahemeetrise ohutusdistantsi nõuete järgimisest juunis. Mõnes piirkonnas siiski distantsi hoidmine säilib.

Juuni alguses plaanitakse avada välivõistlused ja huvitegevused. Juuli alguses lubatakse ka sisevõistlused.

Siseminister Maria Ohisalu sõnul tuleb alguses eelistada välisüritusi. Sisepiiriliikluses algab piirangute kaotamine mais. Eesmärgiks on piiriülese liikluse avamine Soome ja Rootsi ning Soome ja Norra maismaapiiridel.

Haridusminister Jussi Saramo sõnul üleriigilisi koolide sulgemisi enam ei rakendata. Koolide sulgemist otsustavad kohalikud poliitikud.

"Koroonaviiruse epideemia on teinud selgeks, et õppimine on ühiskonna alustala. Kaugõpe pole olnud probleemideta," teatas Saramo.