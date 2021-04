Terviseamet: lastele kehtivad samad isolatsioonireeglid nagu täiskasvanuile

Kuigi viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles, et tema ei näe põhjust, miks reisilt tulnud ja negatiivse koroonatesti andnud lapsed peaks isolatsiooni jääma, kinnitab terviseamet, et lastele kehtivad samad reeglid nagu täiskasvanutelegi ning riskiriikidest saabujad peavad olema isolatsioonis.

"Eneseisolatsiooni kohustus on kõikidel haigustunnustega inimestel. Haigustunnusteta inimeste eneseisolatsiooni kohustus sõltub sellest, millisest riigist nad enda teekonda alustasid või millist riiki läbisid," ütles terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel ERR-ile.

Riskiriikide info on kirjas välisministeeriumi kodulehel ja seda uuendatakse pidevalt.

Eestisse saabumisel rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Pruudel rääkis, et reisilt saabudes tuleb täita tervisedeklaratsioon, kus on sama info kirjas.

Ülevaadet riskiriikidest saabujate koduspüsimisest ei ole

Riskiriigist saabijate isolatsioonist kinnipidamise üle teeb Pruudeli sõnul terviseamet pistelist kontrolli, mingi osa inimestest helistatakse läbi ja uuritakse, kas ta püsib kodus.

"Politsei helistab vastavalt vajadusele läbi riskiriikidest saabunud inimesi. Mingit protsenti või numbrit, mis peab läbi helistama, pole määratud. Meie põhirõhk on juba positiivse testitulemuse andnud inimestel," selgitas Pruudel.

Seega täit ülevaadet riskiriigist saabujate koduspüsimise kohta terviseametil ei ole.

"Kõikidele isikutele, kes saabuvad kõrge nakkusriskiga riikidest on kohustus viibida eneseisolatsioonis 10 päeva pärast riiki saabumist. Isolatsiooniperioodi lühendamiseks tuleb end testida kuni 72 tundi enne riiki saabumist ning kuuendal päeval pärast nimetatud testi testida end Eestis. Kuuepäevast perioodi hakatakse arvutama esimese testi tegemisele järgnevast päevast. Kui mõlema eelnimetatud testi tulemused on negatiivsed, on võimalik isikul eneseisolatsioon lõpetada enne 10. päeva," rõhutas Pruudel.

Isolatsiooni jäämine tähendab, et inimene ei tohi lahkuda 10 päeva jooksul oma elukohast, välja arvatud tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või vältimatuteks käikudeks. "Näiteks võib kodust lahkuda, kui sinu elu on ohus või vajad arstiabi, pead uuendama toiduvarusid, soetama esmatarbekaupu, muretsema ravimeid, värskes õhus viibimiseks vältides kontakti teiste inimestega. Kõigil neil juhtudel tuleb vältida kokkupuudet teiste inimestega," lausus Pruudel.

Seetõttu ei tohi Pruudeli sõnul käia tööl, koolis või rahvarohkel metsarajal. "Küll aga võib viibida õues, minna näiteks jooksma või rattaga sõitma, kui teed seda teistega kokku puutumata," märkis ta.

"Koolis käia ei tohi. Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja haigussümptomite tuvastamisel olla veelgi tähelepanelikum. Lastele kehtivad samad reeglid, mis täiskasvanutele," lisas pressiesindaja veel.