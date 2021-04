Enefit Green kaebas Lääne-Nigula valla kohtusse

Lääne-Nigula volikogu otsustas lõpetada aasta alguses tuuleenergeetika eriplaneeringu, mille vastu elanikud allkirju kogusid ja viitas, et plaanitava tuulepargi puhul puudusid piisavad asukoha alternatiivid. Märtsis jättis volikogu rahuldamata arendaja poolt selle otsuse vastu esitatud vaide.

Enefit Green on jätkuvalt huvitatud Lääne-Nigula valda tuulepargi rajamisest ja pöördub kohtu poole, et saada hinnangut, kas valla otsus eriplaneering lõpetada oli õiguspärane või mitte.

"Meie soov on vallaga ka jooksvalt suhelda ja leida neid võimalusi ja püüda ikkagi jõuda ühisele arusaamisele, et seda planeeringut nii varajases etapis polnud mõtet lõpetada. Tegelikult planeering oli keskkonnamõjude strateegilise hindamise esimeses etapis, sinna järele peaks tulema veel teine etapp ehk neid otsuseid, kas ja kui suur see tuulepark tuleb ja kuhu see tuleb, saab tegelikult veel planeerimise erinevates faasides tegelikult ju arutada," kommenteeris Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.