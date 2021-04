Kallas: nädalane paus enne kooli minekut on vajalik

Miks ei võiks algklasside lapsed minna kooli kohe pärast koolivaheaja lõppu?

Nakatumisnäitajad on tõepoolest langustrendis, aga peab vaatama seda, et me oleme endiselt sellel samal tasemel, kus me olime 12. veebruaril. Meil on koolivaheaeg ja varasem kogemus on näidanud seda, et pärast koolivaheaega alati toimub suurem nakatumine ja seetõttu see paus koolivaheaja ja kooli mineku vahel tuleb välja pidada.

Vaadates nakatumisnäitajaid üle Eesti, on selge, et Tartumaal või Saaremaal on koroona levik oluliselt madalam. Kas need lapsed, kes seal tahavad lõpetada põhikooli või valmistuda keskkooli lõpetamiseks, ei võiks ka juba kooli pääseda? Miks neile kehtivad sama ranged piirangud, kui siin Harjumaal?

Meil oli valitsuskabinetis sel teemal väga põhjalik arutelu. Aga kui me vaatame koolide olukorda üle Eesti, siis lapsed tõepoolest erinevates piirkondades, kus on erinevad nakatumisnäitajad ja kus lapsed võiksid minna kooli. Seetõttu me arutasime seda, et neid nakatumisnäitajaid võtta arvesse 3. maist alates. Järgmisel teisipäeval me arutame seda uuesti ja vaatame, kus on viiruse olukord selline, et me võime lubada ka teisi lapsi kooli.

Kas järgmisel nädalal võib veel tulla otsus, et nädal pärast kooli vaheaega saavad ka põhi- ja keskkooli õpilased madalama viiruse levikuga piirkondades kooli minna?

Meil oli pikk arutelu sel teemal, et lubada neid regionaalseid erisusi, aga esialgu me leppisime kokku nii, et 3. maist me saame kindlasti lubada algklasse üle Eesti. Siis saame vaadata, kuidas edasi. Ja nendes piirkondades, kus nakatumisnäitajad on madalamad saaks vaadata, et saaks ka rohkem lapsi koolidesse lubada.

Oletame, et nakatumisnäitaja hakkab piirangute leevendamise tagajärjel tõusma. Kus on valulävi? Milliseid numbreid te arvestate, et neid piiranguid siis vajadusel hakata uuesti kehtestama?

Me vaatame neid näitajaid igapäevaselt. Ja iganädalaselt vaatame valitsuses üle. Kui me praegu asusime neid otsuseid tegema, siis me tegime neid otsuseid kahe nädala peale, just sellepärast, et kuidas see trend läheb ja mida prognoosides arvesse võetakse. Praegu võetakse prognoosis arvesse ka vaktsineeritute arvu ja läbipõdenute arvu. Ja need prognoosid näitavad ja lubavad, et isegi kui meil tekib teatud tõus nende avamiste pealt, siis see tõus ei ole nii suur, et me selle valulävi ületaks. Me saaksime ikkagi ühiskonnas toimida ja ühiskonna avamisega edasi minna.

Te olete sellega arvestanud, et näidud üles lähevad ja tagasikäiku teha ei kavatse?

Teatud ulatuses lähevad avades näidud kindlasti üles, aga seetõttu me teemegi seda pika vinnaga, et ei tekiks ülekoormust haiglatele. Teadusnõukoja nõu on praegu, et sellist ohtu ei ole, kui me teeme seda järk-järguliselt. Miks me täna alustasime ka sellest, et välitingimustes tegevused on lubatud esmajärjekorras ja siis saame edasi arutada kinnistes ruumides olemist.

Millal saab teatrisse ja milla saab restorani terrassilt ka sisse istuma?

Siis kui nakatumisnäitajad on veelgi alla läinud. Kui vaadata riskimaatriksit, siis me praegu oleme punases ja liigume oranži poole. Kui oleme kollases, siis ma arvan, et saame ka need avada.