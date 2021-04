Euroopa Komisjon kaalub kohtuasja AstraZeneca vastu

"Komisjon informeeris liikmesriikide saadikuid oma plaanidest kolmapäeval," ütlesid diplomaadid.

Võimalik kohtuasi AstraZeneca vastu algatatakse Belgia kohtus, kelle pädevusse jääb Komisjoni leping Briti-Rootsi ravimifirmaga.

Komisjoni pressiesindaja Eric Mamer ütles ajakirjanikele, et kohtutee kohta pole lõplikku otsust veel langetatud.

Teine pressiesindaja Stefan De Keersmaecker ütles: "Nagu teate, ei tarni AstraZeneca nii palju doose, milles lepingus kokku lepiti. See on üks põhjuseid, miks me kaalume erinevaid võimalusi liikmesriikidega uuteks sammudeks."

Ühe EL-i diplomaadi sõnul tahab Komisjon, et liikmesriigid, kes osalesid vaktsiinilepingute kõnelustel, toetaksid kohtuasja ja annaksid teada oma otsusest selle nädala lõpuks.

Veel ühe diplomaadi sõnul pole liikmesriigid üksmeelel AstraZeneca kohtusse kaebamise kohta. Riigid tahavad lihtsalt, et firma toimetaks neile lubatud arvu doose.

AstraZeneca on praeguse seisuga saatnud välja 31 miljonit doosi lubatud 120 miljonist. Firma on hoiatanud, et ülejäänud aasta jooksul tarnitakse vaid 70 miljonit doosi 180 miljonist, mis lubati tarnida terve 2021. aasta jooksul.

AstraZeneca juht Pascal Soriot on väitnud, et ettevõtte leping EL-iga nõuab firmalt vaid "parimate mõistlike jõupingutuste" tingimuse täitmist.

Komisjoni sõnul kohustab leping firmat aga enamaks ning EL-i diplomaatide ja seadusandjate sõnul on AstraZeneca suuresti täitnud oma kohustused Suurbritannia ees, kus asub firma peakorter.

Ühe lepingut uurinud Brüsseli juristi sõnul võib võimalik protsess AstraZeneca vastu võtta aega mitu kuud, enne kui kohus oma otsuse langetab.

Soome rahvusringhäälingu YLE teatel EL ei kasuta võimalust osta juurde sada miljonit AstraZeneca koroonavaktsiini annust.

"100 miljoni vaktsiinidoosi ostmine oli osa EL-i ja AstraZeneca vahel sõlmitud lepingust," teatas YLE.