EMA Janssenist: seos trombijuhtumitega võib olla, kuid kasu kaalub riskid üles

Euroopa Ravimiameti (EMA) ohutuskomitee (PRAC) leidis, et USA tootja Johnson & Johnsoni koroonavaktsiini Jansseni tooteinfosse tuleks lisada hoiatus, et väga harvadel juhtudel võib see kõrvaltoimena tekitada tromboosiohtu. EMA samas kinnitas, et vaktsiini üldine kasu kaalub riskid üles.