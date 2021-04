Vaktsineerimisjuht: on võimalik, et AstraZeneca vaktsiinid jäävad seisma

Vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer ütles ETV saates "Esimene stuudio", et ta on arvestanud võimalusega, et AstraZeneca vaktsiinid jäävad lihtsalt seisma.

Seer rääkis, et vaktsineerimise töörühmas on moodustatud kaks rühma. Üks, mis tegeleb vaktsineerimise pikaajalise vaatega. Tema enda ja tema meeskonna töö saab aga olema lühiperspektiivi arvestav eesmärgiga saavutada esmane 60-70 protsendine vaktsineerituse hõlmatus.

"Ma loodan, et augustiks on 70 protsenti vaktsineeritud," lausus Seer.

Saatejuht Andres Kuusk küsis, miks Eestis on 80+ vanusegrupp saavutanud nii madala hõlmatuse.

"Probleem on üleüldine eakamate soostumus vaktsiini saada. Sama reegel kehtib ka gripi puhul. Ega nad väga ei tule ju gripi vastu vaktsineerima," vastas Seer.

Samas ütles Seer, et see talle täna muret ei valmista. "Kui me vaatame seda eakamate grupi vaktsineeritust, siis protsent pole paha. Mõnes maakonnas juba 70 protsneti ja valdavalt ikkagi 50 protsenti ja üle selle," sõnas Seer.

Seer rääkis, et kui mai-juunis läheb suuremamahulisemaks nooremate inimeste vaktsineerimiseks, siis ainult perearstid seda tööd ära teha ei saa ning avada tuleb vaktsineerimiskeskusi.

Seer kinnitas, et 100 000 süsti nädalas kõlab küll ulmeliselt, aga on tehtav. "Me teame täna ju seda, et üks vaktsineerija on võimeline tunnis tegema 15-20 süsti," ütles Seer.

Saatejuht Kuusk küsis Seerilt ka selle kohta, mis saab AstraZeneca vaktsiinidest, mida on seostatud trombidega ning mida on tabanud rahva umbusk.

"Teisteks doosideks mõeldid kogused lähevad kindlasti käiku. Kui palju saab teda tulevikus kasutada esmasteks doosideks, näitab aeg," vastas Seer.

"On võimalik, et ta võib jääda seisma, see oht on olemas. Aga 60+ vanuses on ta täna realiseeritav ja tehtav," lausus Seer.

Ida-Virumaa madala vaktsineerimistempo ja vaktsineerituse probleemist rääkides loodab Seer, et ehk sobib sealsetele inimestele peagi saabuv Pfizeri vaktsiin paremini.

Seer pani inimestele südamele, et vaatamata ilmade soojenemisele, nad ikka vaktsineerima tuleksid. "Ärge laske soojast päikesepaistest end kuidagi letargiasse langeda, vaid ikka tulge vaktsineerima, kui on teie aeg kätte jõudnud," lausus Seer.