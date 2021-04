Navalnõi arstid ärgitavad teda elu päästmiseks näljastreiki lõpetama

Kardioloog Jaroslav Ašihmin ja veel mitu arsti ütlesid avalduses, et paluvad president Vladimir Putini kõige mõjukamat kriitikut viivitamatult lõpetada näljastreiki, et säilitada elu ja tervis.

Rühm ÜRO inimõiguseksperte väljendas päev varem Navalnõi halveneva tervise pärast ja nõudis tema kiiret Venemaalt evakueerimist.

"Me usume, et härra Navalnõi elu on tõsises ohus," hoiatasid väljendusvabaduse, piinamise, kohtuväliste hukkamiste ning füüsilise ja vaimse tervise õiguse asjatundjad. Nad nõudsid, et Vene võimud lubaksid evakueerida Navalnõi kiiresti välismaale ravile, ja rõhutasid, et kuni Navalnõi on vangis, vastutab tema elu ja tervise eest Vene valitsus.

Karistuskoloonias näljastreiki pidavat Navalnõid peetakse karmides tingimustes ja talle ei anta vajalikku arstiabi, ütlesid eksperdid ja osutasid, et Navalnõi juurde ei lubata arste, keda ta soovib.

"Meile teeb tõsist muret, et härra Navalnõid peetakse tingimustes, mis on võrdväärsed piinamise või julma, ebainimliku, alandava kohtlemise või karistamisega," ütlesid eksperdid, kelle nimetas ametisse ÜRO, kuid on oma hinnangutes sõltumatud.

Navalnõi vahistati jaanuaris, kui ta naasis Saksamaalt, kus ta oli pärast närvimürgirünnakut mitu kuud ravil viibinud. Ta kannab karistuskoloonias 2,5-aastast vanglakaristust varasema tingimisi karistuse reeglite väidetava rikkumise eest. Kunagisi süüdistusi omastamises on ta nimetatud poliitiliselt motiveerituks.

Navalnõi tervis on halvenenud sestpeale, kui ta alustas kolme nädala eest näljastreiki.

Eksperdid ütlesid Euroopa Inimõiguste Kohtu varasemale otsusele viidates, et Navalnõi kinnipidamiseks ei ole õiguslikku alust.