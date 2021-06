Kohus ei rahuldanud Navalnõi kaebust tema põgenemisohtlikuks nimetamise kohta

Venemaa kohus lükkas kolmapäeval tagasi Kremli kriitiku Aleksei Navalnõi kaebuse, millega ta nõudis, et vangla ei nimetaks teda põgenemisohtlikuks vangiks.

Sellest teatas Navalnõi korruptsioonivaba fond Twitteris.

Navalnõi sõnul kasutatakse tema kohta nimetust põgenemisohtlik ettekäändeks, et teda öösel iga tund üles äratada tema olemasolu kindlakstegemiseks. Navalnõi sõnul on see tegevus absurdne.

Navalnõi viibib haiglaga vanglas pärast näljastreiki, mida ta pidas, kuna tema sõnul ei tagatud talle vanglas vajalikku arstiabi. Peagi peaks ta aga naasma algsesse vanglasse, kus teda iga öö üles äratati.