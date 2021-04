Navalnõi teatas näljastreigi lõpetamisest

Vangistatud Vene opositsioonijuht Aleksei Navalnõi teatas reedel, et lõpetab näljastreigi, sest sai nõutud arstlikku tähelepanu.

Navalnõi vahistati jaanuaris, kui ta naasis Saksamaalt, kus ta oli pärast närvimürgirünnakut mitu kuud ravil viibinud.

Ta kannab karistuskoloonias 2,5-aastast vanglakaristust varasema tingimisi karistuse reeglite väidetava rikkumise eest. Kunagisi süüdistusi omastamises on ta nimetatud poliitiliselt motiveerituks.

Navalnõi tervis on halvenenud sestpeale, kui ta alustas 31. märtsil näljastreiki. Arstid hoiatasid selle nädala algul, et tema elu on ohus.

Reedel, näljastreigi 24. päeval ütles Navalnõi Instagramis, et nõuab endiselt pääsu oma arsti juurde, sest käte ja jalgade tundetus, mille üle ta enne näljastreigi alustamist kurtis, ei ole lakanud.

Navalnõi sõnul lõpetab ta näljastreigi, sest ta vaatasid läbi vanglavälised arstid, mis on suur edusamm.

"Tänu riigi ja kogu maailma heade inimeste tohutule toetusele oleme saavutanud tohutu edu," kirjutas Navalnõi. "Kaks kuud irvitati minu nõuete üle arstiabi saada. Mulle ei antud rohtu. Tänu teile on nüüd tsiviilarstide konsiilium mind kaks korda läbi vaadanud."

Navalnõi lisas, et alustab näljastreigist väljatulemist reedel ning kogu protsess kestab 24 päeva.