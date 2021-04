Pakri poolsaare tipus varises merre suur klinditükk

Reede keskpäeval oli Pakri poolsaare tipus kõrge paekalda uudistajaid vähe. Nädalavahetused on aga üsna rahvarohked, sest Paldiski linn ja ümbrus on just selline kant, mida praegu avastamas käiakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hoolimata piiretest ja siltidest kiputakse ikka 24 meetri kõrguse panga servalt alla piiluma. Vald ei kavatse ohu tõttu poolsaart turistidele kinni panema hakata ja jätkab teavitusega.

"Püüame inimeste teadlikkust tõsta sellel teemal, et siin on tõepoolest ohtlik. Aga nagu näha on ka, siis see väga palju inimesi ei takista ja uudishimu on ikkagi suurem. Me paigaldame tõepoolest siia veel hoiatussilte, aga me ei saa olla 100 protsenti kindel, et need aitavad," rääkis Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Siis kui 2008. aastal kukkus merre 40 meetri laiune pangaserv, oli kukkumist kuulda ka Paldiskis. Nüüd kukkus merre väikem tükk, aga keegi ei tea, millal ja kui suur osa võib järgmisena murenema hakata. Näiteks suletud vaateplatvormi alla pole enam kuigi palju kallast jäänud ning varem või hiljem kukub ka see.

Paekalda ehk klindi varing on looduses üsna tavaline nähtus, ütles geoloogiateenistuse vanemgeoloog Kalle Suuroja. Varinguid võib juhtuda igal ajal.

"Siin võib olla mitmeid aastaid, ka kümmekond aastat ja erilist edenemist ei tule. Aga on vaja ühte jaanuaritormi kõrgveega või suurt tormi ja klindiastang on siin mõnes kohas kuni kümmekond meetrit taandunud. Üheainsa tormiga," selgitas Suuroja.

Suuremaid ja väiksemaid varinguid on viimasel ajal olnud ka mujal. Näiteks on Suuroja sõnul sellised probleemid Kakumäe rahval.

"Siis Toila kandis, kui ida poole läheme, seal on ka suured maalihked toimunud. Seal on vanadest varingutest kuni 100 meetri pikkused, mis on alla varisenud. Viimastel aastatel oli paarikümnemeetrine panga osa seal alla varisenud, nii et kogu ulatus," rääkis Suuroja.