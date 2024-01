Ka Pakri vana tuletorni ähvardab merre varisemine

Meri nõudis teisipäeval jälle jupikese Pakri neemest endale ja seekord kukkus alla Paldiski vaateplatvorm, mis oli juba mõne aasta eest tunnistatud varisemisohtlikuks.

"Tegelikult see oli oodatav. See vaateplatvorm on tegelikult isetekkeline. Kui linnas olid Vene väed, siis oli see Vene piirivalve punker, kuhu sai alla sisse minna ja kus tehti merevaatlust selle pealt," selgitas Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Iga selline varing meelitab kohapeal üksjagu uudistajaid, aga vallavanema sõnul mingeid täiendavaid piirdeid pole kavas paigaldada, sest ega need uudistajaid tagasi ka ei hoia.

Ka Tallinna Tehnikaülikooli geoloogiainstituudi juhi, kaasprofessor Olle Hintsi sõnul oli teisipäeval tegu ootuspärase protsessiga, sest Pakri poolsaarel ulatub meri kohe pankrannikuni ja järk-järgult meri õõnestab rannikut.

"Pakri poolsaar on sellise kohapeal, kus läänetuuled ja loodetuuled moodustavad väga kõrgeid laineid. See lainete aktiivsus ja suured tuuled on eriti talveperioodil," ütles Hints.

Pankranniku alumise osa moodustavad pehmed kivimid nagu muda või liivakivi, mida meri altpoolt murrutab.

"Meri käib siia kogu aeg vastu, jää mõjutab, aga kui on suured tormid, vaikselt siit pehmemaid kivimeid altpoolt murrutatakse. Ülevalpool on lubjakivide plokk, see on umbes kolmandik sellest kõrgusest, nemad on tugevamad ja mitte vaikselt ei kulu, vaid kukuvad suuremate tükkidena, varingutena," rääkis Hints.

Tema sõnul oli teisipäeval tegu väikese varinguga, kõigest paarsajatonnisega. Näiteks 2008. aastal kukkus merre hinnanguliselt paarkümmend tuhat tonni. Nii on 100 aasta jooksul pankrannik taandnud pea 25 meetrit.

"Päris selle pankranniku serva peal on vana tuletorn, see on mitusada aastat vana ja kirjanduse baasil me teame, et kunagi oli see kümneid meetreid pankranniku servast eemal. Tõenäoliselt järgmiste aastate või aastakümnete jooksul see merre kukub," ütles Hints.

Uus tuletorn on rannikust 100 meetri kaugusel ja Hintsi hinnangul kulub vast 100 aastat enne, kui seda ähvardab merre kadumine. Teisipäeval allavarisenud vaateplatvorm kaitseb vähemalt esialgu rannikut lainete eest.