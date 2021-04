Taani otsus Süüria ohutuse kohta teeb põgenikud murelikuks

Süüria põgenikud Taanis on hädas, kuna viimane otsustas esimese Euroopa riigina, et Süüria on põgenike kodumaale naasmiseks piisavalt ohutu. Põgenike sõnul see nii ei ole ja kodumaale tagasipöördumisel ootavad neid ees mitmesugused repressioonid.