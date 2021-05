Taanis pääseb 6. maist kinno, teatrisse ja algkooli

Taani lubab 6. maist algklasside õpilased kooli, niisamuti avada teatrid, kontserdisaalid, kinod ja spordisaalid, teatas väljaanne The Local.

Neljapäevast võivad restoranid töötada ka pärast 23:00, kui laudkonnas olevad inimesed tunnevad üksteist. Erapidusid ei pea samuti kell 23:00 lõpetama.

Mõni piirang siiski jääb. Spordisaali, kinno, teatrisse või kontserdile minnes tuleb inimesel esitada koroonapass, mis näitab, et ta on vaktsineeritud, haigust juba põdenud või tema viimase 72 tunni test on negatiivne.

Kontserdisaalidesse, teatrisse ja kinno ei tohi lubada üle 2000 inimese.

Taanis on epideemia algusest alates nakatunud koroonaviirusega üle 253 000 inimese, rohkem kui 2400 on viiruse tagajärjel surnud.