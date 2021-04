Naisliit võttis Malle Kobinilt ära aasta ema tiitli

"Oleme koos ülejäänud Eesti ühiskonnaga sügavalt nördinud, et üks ema on oma vastutusel olevaid lapsi nii julmalt kohelnud. Meil on väga kahju lastest, kes pidid väärkohtlemise all kannatama. Selline käitumine ei ole üldse ema vääriline," teatas naisliit.

Naisliidu avalduses nenditi, et on kahju, et alles nii palju aastaid hiljem abi vajavaid lapsi märgati.

"Mõned kogukonna liikmed on meediale tunnistanud, et ei julgenud oma kahtlusi jagada, sest Kobin oli kohalikus elus väga mõjukas inimene. Paraku on võimu kattevarjus toimetav väärkohtlemine ühiskonnas laiem probleem, millele naisliit oma tegevuste kaudu ka edaspidi tähelepanu juhtida kavatseb," seisis avalduses.

President Kersti Kaljulaidi aprilli alguses tehtud otsusega võet Kobinilt talle 2014. aastal antud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk.

Pärnu maakohus mõistis mullu 24. augustil Kobini süüdi omastamises, alaealistelt seadusliku aluseta vabaduse võtmises ja nende kehalises väärkohtlemises ning karistas teda nelja aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega.

Mullu detsembris otsustas Tallinna ringkonnakohus, et Kobinile maakohtus mõistetud nelja aasta ja kuue kuu pikkusest vangistusest tuleb tal vanglas ära kanda kuus kuud.