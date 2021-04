Uuring: pealinlased soovivad Kõlvarti meerina jätkamist

Järgmisel neljal aastal soovib Kõlvartit näha linnapeana 47 protsenti küstletutest, teisele kohale jääb sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid 11 protsendiga, kolmandal kohal on reformierakodnalne Kristen Michal, keda sooviks linnapeaks seitse protsenti tallinlastest. Roheliste juhti Züleyxa Izmailovat valiks kaks protsenti vastanutest.

Selgelt on näha, et Kõlvarti suur üldine toetus tuleneb tema väga tugevast populaarsusest muudest rahvustest pealinlaste seas, kirjutab Eesti Päevaleht. Eestlaste seas on Kõlvarti populaarsus kaks korda väiksem kui Tallinna mitte-eestlastest elanike hulgas, ent nüüd on Kõlvart ka eestlaste seas eelistatuim meer.

Eelistuste pilt on mitmekesisem linnaosade vaates. Ametis oleval linnapeal Mihhail Kõlvartil on erakordselt suur toetus Lasnamäel, kus elab palju mitte-eestlasi ja kus Keskerakond on paljudel kohalikel valimistel traditsiooniliselt teinud puhta töö. Samuti võib Kõlvart rahul olla sellega, et juhib tugevalt ka enamikus teistes linnaosades: Haaberstis, Kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Mustamäel ja Nõmmel.

Kuid kahes linnaosas - Pirital ja Kristiines - lükkavad konkurendid ta hoopistükkis kolmandale kohale. Neis linnaosades eelistaks kõige suurem hulk inimesi tulevase meerina Reformierakonna kandidaati Kristen Michalit, vastavalt 28 protsenti ja 26 protsenti ning ka Raimond Kaljulaid saab seal vastavalt 23 protsendi ja 20 protsendiga Kõlvartist parema tulemuse.