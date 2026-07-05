Küsitlus: Michali toetus langes rekordmadalale

Kui Michali senine negatiivne rekord oli maikuus, kui teda toetas peaministrina kuus protsenti vastanutest, siis juunis langes tema toetus neljale protsendile. Sama suur on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase toetus, kirjutab Delfi tuginedes Turu-uuringute AS tehtud küsitlusele.

Peaministriuuringus hoiab 20 protsendiga esikohta Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kellele järgneb 16 protsendiga Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart – kuu varem oli nende toetus samal tasemel.

Teiste erakonnajuhtide toetus jääb alla kümne protsendi.

EKRE esimeest Martin Helmet ja Parempoolsete esimeest Lavly Perlingut toetab võrdselt üheksa protsenti vastanutest, neist jääb napilt maha Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets, keda toetab kaheksa protsenti vastanutest.

Maapiirkonnas juhib mäekõrguselt Reinsalu, keda toetab 27 protsenti vastanutest. Kõlvartit ja Helmet toetab maal 11 protsenti, neile järgneb 10 protsendiga Perling. Läänemetsa toetus maal on seitse, Michalil neli ja Kallasel kaks protsenti.

Reinsalu on eriti populaarne ka madalama haridusega (alg-, põhi- või kutseharidus ilma keskhariduseta) inimeste seas, kellest avaldas talle küsitluses toetust 30 protsenti inimestest.

Michali madala reitingu taga on inimeste pettumine Reformierakonnas ja ka erakonna enda madal reiting, mis viimase Turu-uuringute AS-i uuringu järgi oli 12 protsenti, märkis Delfi.