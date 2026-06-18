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Norstat: peaministrieelistustes juhib jätkuvalt Reinsalu

Eesti
Urmas Reinsalu Tallinna koalitsioonilepingu allkirjastamisel
Urmas Reinsalu Tallinna koalitsioonilepingu allkirjastamisel Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalut peaministrina näha 27 protsenti valijatest, Mihhail Kõlvartit 24 protsenti ning Martin Helmet 15 protsenti valijatest.

Norstat lisab peaministrite küsimuse kord kuus iganädalasse erakondliku eelistuse küsitlusse. Värsked tulemused kajastavad küsitlusperioodi 8. kuni 14. juunini ning kokku küsitleti 1000 valimisealist Eesti kodanikku. Sarnaselt erakondade toetusprotsentidele on tulemused esitatud ilma "Ei oska öelda" vastanuteta.

Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Kristen Michal (10 protsenti), Lavly Perling (üheksa protsenti), Lauri Läänemets (üheksa protsenti) ning Kristina Kallas (viis protsenti).

Eelmise kuu tulemustega võrreldes muutus enim toetus Perlingule, langedes kolme protsendipunkti võrra.

Parempoolsete toetajate seas on kõige populaarsem Perling (87 protsenti), Isamaa toetajate seas Reinsalu (77 protsenti), EKRE toetajate seas Helme (76 protsenti), Keskerakonna toetajate seas Kõlvart (71 protsenti), Reformierakonna toetajate seas Michal (64 protsenti) ning SDE toetajate seas Läänemets (45 protsenti).

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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