Eesti ekspertide sõnul vajab India tüvi veel uurimist

Eesti ekspertide sõnul ei saa veel öelda, et koroonaviiruse niinimetatud India tüvi on teiste tüvedega võrreldes nakkavam või vaktsiinile vähem alluv, sest seda pole veel piisavalt uuritud.

India suure nakatumiste arvu üheks põhjustajaks on ka see, et vahepealse viiruse taandumise ajal uueks viiruse-puhanguks ettevalmistusi ei tehtud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maailma rekordarvu ööpäeva jooksul koroonaviirusega nakatunuid registreeris India juba neljandat päeva järjest - ligi 350 000. Seejuures tegelikult võib neid olla rohkem, sest olukord riigis on sedavõrd kriitiline, et haiglates pole ruumi ja patsientidele ei jätku hapnikku.

Surmasid registreeriti Indias ööpäevaga pea 2800. Kas plahvatuslikus kasvus on süüdi ka uus viirusevariant ehk niinimetatud India tüvi, alles uuritakse.

Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets toob välja, et esmakordselt nähti seda tüve Indias oktoobris, kuid suurem levik algas alles nüüd. Ehk tema otsiks viiruse kiire leviku põhjusi pigem mujalt.

"Inimesed tõesti arvasid, et viirusest on jagu saadud. Olid usupühad - meiegi nägime oma televisioonis, kuidas usupühadele tulid kokku miljonid inimesed, et Gangesesse kasta ennast. Ja loomulikult ei olnud seal ei maskidest, ei distantseerumisest juttugi," rääkis Maimets.



Covid-19 tõrje teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul uueks puhanguks mingeid ettevalmistusi Indias ei tehtud. "Veebruaris hakkasid juba juhtumid tõusma, aga mitte eriti kiirelt. Sellele järgnesid usufestivalid, valimised, kõikide piirangute kaotamine. Nii et kõik need asjad kumuleerusid," sõnas Lutsar.

Maimets lisas, et teoreetiliselt on võimalik, et uus viirusetüvi seondub rakkudega paremini ehk on nakkavam ja ka see võib mõjutada ka vaktsiinide efektiivsust, ent seda kõige tuleb alles uurida.

"Isegi kui me teame, et ta seondub halvemini antikehadega, siis see ei pruugi tähendada, et need vaktsiinid ei aita. Võib-olla ta kaks korda viletsamalt töötab, aga võib-olla on see täiesti piisav selleks, et töötaks. Igal juhul on kindel, et ilma vaktsiinita on kindlasti palju halvem," rääkis Maimets.

Irja Lutsar ütles, et maailmas levivad tüved on jaotatud murettekitavateks tüvedeks ja huvipakkuvateks tüvedeks. "See India tüvi on praegu seal huvipakkuvate tüvede, mitte murettekitavate tüvede all, kus on Briti tüvi, Brasiilia ja LAVi tüvi," märkis Lutsar.

India tüvi on jõudnud juba mitmele poole Euroopasse - näiteks on seda registreeritud Suurbritannias, Belgias, Šveitsis ja Saksamaal. Lutsari sõnul on targem praegu Indiasse mitte reisida.

"Mitte sellepärast, et seal on need uued tüved, aga sellepärast, et seal on väga kõrge nakatumine ja isegi kui inimesed ei jää koroonasse, siis haiglad on väga täis ja seal võib ka tavaline pimesoolepõletik halvasti lõppeda," hoiatas Lutsar.