Indias registreeriti rekordiline arv koroonasse nakatunuid ööpäevas

Indias tuvastati viimase ööpäevaga rekordilised ligi 315 000 uut koroonanakkuse juhtu. New Delhi haiglad edastasid meeleheitliku hoiatuse, et kui hapnikuvarudele lisa ei tule, hakkavad patsiendid ka selle pärast surema.

India haiglad on täis ja hapnik otsakorral. Üksi Delhis on terviseministri sõnul puudu 5000 intensiivravikohta.

"Minu poeg Ankit, 32-aastane, on saanud koroonaviiruse. Tema hapnikutase on madal. Siin haiglas keeldutakse teda vastu võtmast, nad ütlevad, et hapnikku pole ja voodikohta pole ja nad paluvad meil lahkuda ja viia ta mõnda teise haiglasse," rääkis koroonahaige isa. "Nad käituvad meiega valesti, on käskinud meil siit korduvalt ära minna, kuna neil pole vaba voodikohta."

India on löönud oma 315 000 uue nakatunuga ühe ööpäeva jooksul uue maailmarekordi. Seni kuulus see USA-le, kus jaanuaris ühe ööpäevaga nakatus ligi 300 000 inimest.

"Inimesed on tõesti hirmul, nad on ära hirmutatud. Enamus on ennast ise muust maailmast isoleerinud. Nad ei välju kodunt erilise põhjuseta. Tänavad on kõikjal tühjad. Inimesed on seekord ettevaatlikud," rääkis Varansi linna elanik Rajiv Rai.

Praeguse olukorra põhjuseid võib otsida rahvarikastest usupidustustest. Arvatakse, et sellistel kogunemistel võib olla sündinud koroonaviiruse mutatsioon, mis läheb läbi kõikidest vaktsiinidest. Niinimetatud topeltmutanti on leitud 61 protsendis Maharashtra osariigi nakkusega testides.