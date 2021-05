Indias on 24 päeva olnud igapäevane uute nakatunute arv üle 300 000

Ametlik nakkusohtlike inimeste arv Indias on praegu üle kolme ja poole miljoni, koroonasurmade arv on ligi 267 000. Ekspertide hinnangul on need numbrid tegelikult suuremad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

India põhjaosas uhub Gangese jõgi jätkuvalt kaldale surnukehi, mille matmiseks pole lähedastel jätkunud jaksu või võimalusi. Varem on samas piirkonnas Gangesest ja selle kallastelt kokku korjatud sadakond surnukeha, mis kutsus lähikondsetes külades esile paanika.

"Selle järgi, mis seisus need surnukehad olid, tundub, et nad olid seal olnud kaua. Mõned neist võis jõgi siia tuua ka teistest linnaosadest. Ganges teeb Ghamari küla ümber kurvi, jõgi voolab väga väikese kiirusega, paisunud kehad jäävad kaldale kinni. See on muutnud kogu selle piirkonna laipade väljaks," rääkis külaelanik Akhand Pratap Singh.