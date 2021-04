Lõpuklassid saavad kooli, kirikud ülestõusmispühadeks leevendust ei saa

"Jõudsime järeldusele, et 9. ja 12. klass võiksid lisaks algklassidele liituda 3. maist kontaktõppega. 12. klassis on praegu niikuinii enamuses juba konsultatsioonid ja eksamid ning pole klassis istumist. 9. klassides veel on," ütles riigihalduse minister Jaak Aab ERR-ile.

Aab lisas, et valitsus tuleb järgmisel nädalal teema juurde tagasi ja arutab, mis saab ülejäänud koolilastest.

"Tahaksime näha, kuidas numbrid liiguvad. Tahaks näha ka regionaalseid numbreid. Ei saa teha päris eristust põhi ja lõuna. Põhja regioonis tulevad numbrid isegi kiiremini alla," ütles Aab.

Haridusminister Liina Kersna lisas, et just Ida-Virumaal ja Harjumaal on lapsed sel õppeaastal kõige kauem kaugõppel pidanud olema, mistõttu vajavad eeskätt nende piirkondade lapsed võimalust naasta kontaktõppele.

Valitsust nõustav teadusnõukoda soovitas koolid avada kohe kõikidele klassidele. Aab ütles, et teadusnõukoja soovitus polnud siiski sajaprotsendiline.

"Nad ütlevad, et risk on olemas ja koolide suhtes võiks võtta riske, kui muid leevendusi ei tule. Aga me tegime juba muid leevendusi. Ehk me otsime tasakaalupunkti. Ka terviseamet ütleb, et koole võiks avada järkjärguliselt. Ja me ei tea veel ka koolivaheaja mõju nakatumisnumbritele."

Haridusminister Liina Kersna lisas, et valitsuses valitses üldine positiivne hoiak ettepaneku suhtes, et 10. maist võiksid põhikooli- ja gümnaasiuminoored 50-protsendilise täituvuse tingimustel kooli minna.

"Aga me ei teinud täna seda otsust. Otsustasime, et vaatame ikkagi nädala pärast neile numbritele otsa, sest järgmiseks nädalaks peaks olema selge, milline on koolivaheaja mõju nakatumisnäitajatele," ütles Kersna. "Sajaprotsendiliselt kooli lubada on väga väike tõenäosus, 50-protsendiliselt kooli lubada on suurem tõenäosus."

Ta tuletas meelde, et kõigil, kes reisil käisid, tuleb järgida karantiininõudeid, k.a lasteaialastel. Samuti pani ta tungivalt südamele käia end reisilt tulles testimas.

Klasside roteerumine ja kiirtestid vaktsineerimata õpetajatele

"Hoiame nüüd pöialt, et koolivaheaja mõju oleks minimaalne, et 10. maist saaks ka ülejäänud roteerumise korras kooli," lisas Kersna.

Kersna tõdes, et põhikooli vanus on väga keeruline, mistõttu on oluline lapsed võimalikult ruttu kooli saada. Lisaks õppelünkadele on tekkinud teismelistel ka vaimse tervise probleemid, tekkinud on suhtlemisraskused, nii et kooliminekut on hakatud juba kartma ja see süvendab ka mahajäämust.

Kuidas 50-protsendilist täituvust tagada, jäetakse koolide endi otsustada. Nõutud pole mitte 50-protsendiline klassiruumi, vaid kooli täituvus. Nii võib õpilasi roteerida klassikomplektide kaupa.

"Näiteks et esmaspäeviti, teisipäeviti käivad 5.-6. klassid, kolmapäeviti-neljapäeviti 7.-8. klassid. Oluline on, et koolis oleks lapsi 50 protsenti," selgitas Kersna. "Seda peab võtma tõsiselt, lapsi peab koolimajas hajutama, õppetöö peab toimuma mullides, et lapsed võimalikult vähe puutuksid omavahel kokku."

Vaktsineerimata õpetajatele hakkab haridusministeerium koostöös terviseametiga jagama kiirteste.

Muid leevendusi ei lisandunud

Muud piirangud ja leevendused jäid Aabi sõnul kehtima täpselt nii, nagu eelmisel nädalal kokku lepiti. See puudutab ka avalike jumalateenistuste korraldamist, mille toomist päev varasemale taotlesid nii kirikute nõukogu kui ka Tallinna linnapea, et saaks tähistada õigeusukiriku ülestõusmispühi.

"Me arutasime ja leppisime kokku, et seda leevendust me ei tee, arvestades neid riske," jäi Aab napisõnaliseks.

Ta lisas, et järgmisel nädalal tuleb valitsus uuesti piirangute leevenduste juurde. Kui koolide puhul on kuupäevaks 10. mai, siis kõikide muude leevenduste puhul 17. mai.

"Olgu need restoranide siseruumid, spaad või sport suuremates gruppides. Oli üksmeelne otsus, et me ei lähe kiiresti otsustama ja leevendama ehk vaatame järgmisel nädalal uuesti, mida saab leevendada 17. maist. Koolid on eraldi küsimus."