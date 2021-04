Seer: vaktsiinipuuduse taha eakate vaktsineerimine enam jääda ei saa

Sel ja järgmisel nädalal peaks Eestisse jõudma rekordkogused vaktsiini. Vaktsineerimisjuht Marek Seer kinnitas, et need ladusid ummistama ei jää, sest on juba ette ära broneeritud, muist teisteks doosideks.

Seeri sõnul läheb ainuüksi teise doosi katteks läheb 16 000 ühikut AstraZeneca vaktsiini, mis saabub selle nädala teises pooles. Moderna ja Pfizer/BioNTechi esmasteks doosideks läheb selle nädala tarnest 34 000 ühikut ning suur kogus broneeritakse kohe ka Pfizeri teise doosi süstimiseks.

"Järgmisel nädalal loodetavasti saame avada 50- ja 60- aastaste vanusegrupi. Oleme käsist ja jalust seotud riiki saabuvate vaktsiinitarnetega," ütles Seer. " Iga järgmise vanusegrupi avamine sõltub sellest, milline on vaktsiinidooside saabumine riiki."

Kuigi varasemalt seati nooremate gruppide juurde liikumise eeltingimuseks eelnev üle 70-aastaste vähemalt 70-protsendiline vaktsineeritus, siis Ida-Virumaal on see topanud alla 30 protsendi juures. Seer kinnitas, et seal eesmärgi täitumist ootama ei jääda, vaid liigutakse edasi järgmiste sihtrühmadega.

"Ega me Ida-Virumaa pärast nüüd tõesti muud Eestit seisma ei pane," ütles Seer.

Ta avaldas lootust, et kui nooremad vaktsiini saavad, tekib ka eakamatel arusaam, et seda on mõistlik ja ohutu teha. Probleemi nõusolekuga on märgata ka muude maakondade vanema elanikkonna seas, mitte üksnes muukeelsete puhul.

Seda, et on perearste, kellel pole suurt osa oma eaka patsientuuri telefoninumbreid, mis ei võimalda neid personaalselt vaktsineerima kutsuda, Seer ei teadnud.

"See, et telefoninumbreid kätte ei saada, tuleb mulle väikese üllatusena," tunnistas Seer, kes lubas perearste selle küsimuse lahendamisel aidata, kui nad temaga ühendust võtavad.

Samuti soovitas ta üle 65-aastastel ise oma perearstiga ühendust võtta, et end vaktsineerimisele kirja panna. Lisaks perearstidele võib pöörduda ka oma maakonna haiglasse, kes samuti vaktsineerimisi korraldavad.

Eakaid saavad vaktsineerimisele kirja panna ka pereliikmed või sotsiaaltöötajad, kui teavad, et inimene ootab endiselt kutset, aga temaga pole ühendust võetud või saadud.

"Vaktsiinipuuduse taha eakate vaktsineerimine täna jääda küll ei saa," kinnitas Seer.