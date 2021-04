Ministeerium ähvardab Lääne-Nigula valda Nõva kooli tõttu sunnirahaga

Vallavanem Janno Randmaa ütles ERR-ile, et vallavalitsus ei ole veel põhjalikke otsuseid teinud ning veel ei ole ka selge, kas ministeeriumi otsus on kavas vaidlustada.

"Kui siis osaliselt, aga ma ei saa praegu öelda. Me ei ole veel põhjalikke otsuseid teinud. Me kõigepealt arutame majas sees läbi ja siis anname info väljapoole," lausus Randmaa.

Ministeerium tõi välja, et vallavalitsusele tehti ettekirjutus seoses õpilastele tagatava võimalusega saada õpet õppekavas ettenähtud mahus.

ERR küsis Randmaalt kas Nõva kool ei ole pakkunud õpilastele võimalust saada õpet õppekavas ettenähtud mahus, nagu viitab ministeeriumi ettekirjutus. "Ma ei ütleks, et ei ole saanud, pigem on seal õppe andmist proovitud kombineerida. Kuna klassid on väikesed, siis on proovitud tekitada võimalust rühmatööks. Siis on tihtipeale vaja asju klapitada ja lähtuvalt sellest ongi natukene teistpidised käigud võrreldes koolidega, kus laste arv on tunduvalt suurem," vastas Randmaa, viidates rühmatöö all liitklassidele ja liittundidele.

Randmaa lisas, et kooli tegevuse dokumenteerimine võib olla sellises olukorras keerulisem.

Samuti puudutab üks ettekirjutus õpilaste ja lastevanemate teavitust. "See on nüüd pigem küsimus kooli juhile, et kuidas ta kohapeal toimetanud on. Meile kui kooli pidajale tulnud andmed on ühesed, aga me ei tea, kuidas see praktiline pool on. Küsimus on tegelikult selles, kas lapsevanemad on sellise käekäiguga olnud rahul ja saanud vajaliku info, aga seda ei ole lihtsalt korrektselt väljendatud või on probleem selles, et nad tõesti seda saanud ei ole," kommenteeris Randmaa.

Ettekirjutuste täitmiseks oli koolile ette nähtud tähtaeg 1. aprill. Nüüd teavitas ministeerium, et kui ettekirjutused ei ole täidetud 28. aprilliks, siis rakendab ministeerium Lääne-Nigula valla suhtes sunniraha 640 eurot.

"Ettekirjutuse täitmine võimalikult kiiresti on õpilaste huvidest lähtuvalt kriitiline, mistõttu peab haridus- ja teadusministeerium sunnivahendi kasutamist juhul, kui ettekirjutust ei täideta, vältimatult vajalikuks. Sunnivahendi suurus on proportsionaalne, sest Lääne-Nigula vald ei ole oma kohustust täitnud ebamõistlikult pika aja vältel ning käesolevaga annab haridus- ja teadusministeerium ettekirjutuse täitmise tähtaja teistkordselt," seisis kirjas, millele on alla kirjutanud kantsler Mart Laidmets.