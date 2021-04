LAV-i tüvega on Eestis nakatunud 57 inimest

"Kolmapäeva õhtul tulid meile täiendavad andmed Euroopast. Oleme saatnud sekveneerimisele nii Euroopa laboritesse kui ka meie Tartu Ülikooli labor sekveneerib. Eile hilisõhtul lisandus kaheksa juhtu ja kokku on meil nüüd 57 LAV-i tüvega juhtu. Neist 30 on n-ö kohalikud ja ülejäänud sissetoodud juhud," rääkis Härma.

Härma sõnul on enamik LAV-i juhtumeid avastatud Lõuna-Eestis ja neist 14 on seotud ühe konkreetse koldega.

"See oli sissetoodud juhtum Soomest, kus inimene nakatas oma pereliiget ja läks tagasi Soome. Pereliikmel sümptomeid polnud ja ta polnud nakatumisest teadlik. Ta kohtus sõpradega ja käis tööl ning nakatas neid. Need omakorda järgmisi ja nii on see kolle kasvanud 14 inimesele," selgitas Härma.

Ta lisas, et Eestis annab selgelt tooni viiruse Briti tüvi ning tuvastatud on ka 57 nakatumist LAV-i tüvesse, kuid Brasiilia tüve meil veel tuvastatud pole. On veel tüvesid, nagu India tüvi või Vene tüvi, mis on praegu tähelepanu väärivad, aga veel mitte muret tekitavad.

"India tüvi võib meile varem jõuda kui Brasiilia oma, sest seda on meie lähiriikides rohkem tuvastatud. Viimati oli Norras ja Rootsis selle kohta uudiseid. Aga näitena toon, et Venemaa on kokku teatanud 29-st LAV-i tüvest, aga samas on nad sekveneerinud vähem kui Eesti. Ja osa LAV-i tüvedest tuleb meile Venemaalt ja piiriületustega võib tulla veel."

Kõige parem viis uusi tüvesid tuvastada on Härma sõnul võimalikult palju teste teha. Küsimusele, et kas Eesti peaks muutma seadusi, et hakata kõiki piiriületajaid testima, Härma tõenäoliseks ei pea.

"Tõsi, kõik meie juhtumid on alguse saanud sissetoodud juhtumitest. Aga kui kõik juhud, mis sisse tulevad, püsiks isolatsioonis, poleks meil üldse suurt muret. Testimine ei saa kohustuslik olla, sest inimene võib valida ka isolatsiooni. Kui peaksime kõik ära testima, annaks see muidugi oluliselt parema ülevaate," sõnas ta ja lisas, et alati jääks erandeid.

Positiivse poole pealt tõi ta välja, et nakatumiste arvu vähenemisega jõuab terviseamet nüüd taas suhelda nii nakatunute kui ka lähikontaktsetega ja ka nendega, kes tulid välisreisilt.