India tüvi toodi Eestisse pärast läbipõdemist

Härma selgitas kolmapäevasel pressikonverentsil, et inimene, kellel India tüvi tuvastati, oli jääkpositiivne ja teda isolatsiooni ei määratud. Seega oli ta enne Eestisse tulemist juba viiruse läbi põdenud ning Härma lisas, et lisaks oli see inimene ka vaktsineeritud.

Muu hulgas on Eestis kokku registreeritud 59 LAV-i tüvega nakkusjuhtu, möödunud nädalal lisandus kaks uut juhtu.

Lisaks selgitas Härma, et Eesti on jätkuvalt nakatumise osas langustrendis ning koolide avamise mõju nakatumisele on näha kahe kuni kolme nädala pärast.

"Seni kuni R jääb alla ühe, liigume me langustrendis," ütles Härma ja täpsustas, et kui nakatumine väheneb, võib mai keskel Eesti oranžilt ohutasemelt liikuda kollase peale.