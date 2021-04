Terviseamet eeldab koolivaheaja mõjul väikest tõusu nakatumistes

Paralleelselt möödunud nädala koolivaheajaga olid nakatumisarvud hakanud langema, kuid lähiajal on oodata nakatumises väikest kasvu. Seda võib mõjutada ka poodide ja väliterrasside avamine.

Koolivaheaja mõju nakatumisele on veel vara hinnata, kuid epidemioloogid usuvad, et varsti on nakatumistes oodata kerget tõusu, selgitas ERR-ile terviseameti meedianõunik Merilin Vernik.

"Järgmisel nädalal avatakse ka poed ja väliterrassid ning inimestele annakski südamele panna, et kohe ühte kohta kokku tormi ei joostaks. Vastasel juhul peame jälle edastama kurvastavaid sõnumeid, et nakatumine on tõusuteel," sõnas Vernik.

Koolivaheaja otsene mõju viiruse levikule peaks statistikas selgemalt kajastuma järgmisel nädalal. Vernik tõi välja, et ka viimastel päevadel on positiivsete testide osakaal veidi tõusnud.

"Kui vahepeal see tase käis siin päris madalal, siis praeguseks on positiivsete testide osakaal jälle kümne protsendi ringis," lisas ta.

Alates järgmisest esmaspäevast ehk 3. maist on avatud restoranide väliterrassid, poed, spordisaalid, muuseumid ja näitused. Kõigis avalikes siseruumides kehtib edasi 2+2 reegel ja maskikandmise kohustus. Lisaks on siseruumides 25-protsendiline täituvusnõue.