Tallinnas on registreeritud üks 9. mai tähistamise rongkäik

9. mail Tallinnas Siselinna kalmistul toimuva Surematu Polgu rongkäigu korraldajatega on politsei juba suhelnud.

Politseis on registreeritud Filtri teel asuva kalmistu juures avalik koosolek 8. maist kella 15 kuni 9. mai kella 23-ni. Selgituseks on märgitud, et toimub 9. mai tähistamine Filtri tee 14 asuva kalmistu territooriumil ja selle lähiümbruses. Rongkäigu eel kogunetakse Odra tänava parklas ning liigutakse jalgsi kolonnis mööda Filtri teed kalmistuni.

Ürituse korraldajaks on märgitud nagu mullugi Andrei Gontšarov, kes eelmisel aastal jättis koroonapandeemia tõttu 9. mai rongkäigu ära.

Politseist öeldi ERR-ile, et korraldajaga ollakse suheldud. " 9. mail on politseis registreeritud üks võidupüha tähistamise rongkäik. Oleme korraldajaga suhelnud ja andnud vajalikku infot, et ta saaks ürituse turvaliselt läbi viia," lausus Kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit.

Politsei on 9. mail kohal ja informeerib koos partneritega terviseametist, munitsipaalpolitseist ja Tallinna linnavalitsusest inimesi kehtivatest piirangutest ja võimalusest teha oma käigud ära nii, et nad saaksid hoida nii enda kui ka teiste inimeste tervist, märkis Saarniit.

"9. mail kalmistutel ja mälestusmärkide juures käimine pole keelatud, kuid mõistlik on hoida teiste inimestega distantsi ning teha oma käik ära kiirelt ilma pikemaks ajaks kogunemata. Kindlasti tuleb järgida endiselt kehtivaid piiranguid," lausus ta.

Alates 3. maist on lubatud toimuda avalikel koosolekutel, millest tohib osa võtta kuni 150 inimest, kes peavad olema kuni kümneliikmelistes rühmades, kes omavahel kokku ei puutu.

Mullu käis politsei hinnangul 9. mail Pronkssõduri juures 5000 inimest, mis oli eelmise aastaga võrreldes neli, linnavalitsuse hinnangul kaheksa korda vähem. Politsei kinnitusel oli olukord monumendi juures rahulik. Nii politsei kui ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart olid varem palunud inimestel koroonaviiruse ohu tõttu 9. mail Pronkssõduri juurde mitte minna.