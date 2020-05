Politsei ja linn on 9. maiks valmistunud

Nii Tallinna linnapea kui Põhja prefekt tunnistasid kolmapäeval, et vaatamata korduvatele üleskutsetele laupäeval vältida Siselinna kalmistul asuva pronkssõduri külastamist on oodata, et osa inimesi tuleb siiski kohale.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on inimestel tekkinud ajal, kui piiranguid leevendatakse, tunne, et eriolukord ongi läbi ning juba seetõttu võib oodata laupäeval kalmistule külastajaid.

"Pean tunnistama, et eelmisel nädalal ma olin optimistlikum kui sel nädalal. Siis oli nädala alguses üldine arusaam natuke teine kui praegu. Praegu kahjuks paljud inimesed arvavad, et eriolukord on lõppenud. Ja kui kõik räägivad piirangute leevendamisest, et miks siis mitte tulla kalmistule," märkis ta.

Kõlvarti sõnul saab õnneks siiski rääkida vaid paarikümnest, äärmisel juhul paarisajast inimestest, kes tõenäoliselt pornkssõduri juurde lilli tulevad asetama.

"Samas nii palju, kui mina tean, on ühine arusaam, et see ei ole õige, et praeguses olukorras ei ole õige tulla kohale. Seda sõnumit levitavad praegu kõik, sealhulgas ka need, kes on otse seotud – veteranid, arvamusliidrid, linn räägib sellest juba kolm nädalat, et ei ole õige kohale tulla. Meil on kõigil on praegu võimalus näidata ühiskonnas solidaarsust – et see on kõigile tähtis, et inimesed kohale ei tuleks," ütles Kõlvart, ja lisas et tema arvates on Eesti ühiskond juba "piisavalt küps", et seda teha.

"Juhul isegi kui mõni inimene tuleb või mõnikümmend või isegi mõnisada, siis kui suurem osa ühiskonnast saab aru, miks seda ei ole vaja teha, siis meie eesmärk on saavutatud," lisas Kõlvart.

"Meie üldine sõnum on, et ärge tulge ja me loodame, et inimesed ei tule. Aga ametnikud peavad olema valmis kohustusi täitma, eelkõige on see riigi politsei valdkond. Loomulikult toimusid meil kohtumised, loomulikult on kaasatud mupo, terviseameti spetsialistid, linnasüsteemi spetsialistid. See valmidus peab loomulikult olema," kinnitas linnapea.

Põhja prefekt Kristian Jaani kinnitas kolmapäeval, et politsei teeb 9. mai eel ja ajal koostööd mupoga ja terviseametiga.

"On enam kui kindel, et inimesed tulevad Siselinna kalmistule ja viivad lilli. Oluline on see, et tuleb kinni hoida 2+2 reeglist," ütles Jaani.

Jaani sõnul on korraldajad 9. maiks plaanitud ürituse juba "topelt tühistanud" ja kutsunud inimesi üles tänavu kalmistule mitte minema. See ei hoia tõenäoliselt siiski kõiki eemal.

Jaani sõnul on oodata, et ka riskigruppi kuuluvad inimesed ehk eelkõige eakamad inimesed siiski lähevad laupäeval pronkssõduri juurde.