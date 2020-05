Ennelõunaks oli Pronkssõduri juurde viidud juba sülem lilli. Külastajad üritasid järgida viirusevastaseid ettevaatusabinõusid - tulid, asetasid oma lilled, tegid pilti ja läksid üsna pea minema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Politsei hinnangul käis Kaitseväe kalmistul monumendi juures kokku kuni 5000 inimest, mida on umbes kaheksa korda vähem kui möödunud aastal.

Tulemata jäämine inimestel siiski mõtteis polnud. "Minu jaoks on see aasta tähtsaim püha ja ma ei saanud kuidagi tulemata jätta. Ma arvan, et kõik järgivad siin karantiini. Igal vene inimesel kas vanaisa, vanaema, vanavanaisa, vanavanaema käis sõjas," rääkis Anna.

Mõni lilletooja tundis kaasa aatekaaslastele Venemaal. Viiruse tõttu ei toimunud Moskvas paraadi, samuti ei pääse inimesed karantiini tõttu kalmistule lilli asetama.

"Venemaa valitsus oleks igal juhul pidanud korraldama asjad nii, et inimesed oleks saanud lilli viia. Oleks järginud 2+2 reeglit, nagu öeldakse - hoidnud distantsi. Isegi meie Eesti valitsus - nad ütlesid, et inimesed saavad minna ja mälestusmärgi äärde lilli asetada," sõnas Ljubov.

Poliitikud ja diplomaadid olid oma pärjad asetanud juba reedel, näiteks Venemaa, Valgevene ja Kasahstani suursaadikud ning eurosaadik Yana Toom.

Politsei kinnitusel oli olukord monumendi juures rahulik. "Olukord on nii linnapildis kui ka Siselinna kalmistul rahulik. Viiruse leviku peatamiseks soovitab politsei vältida käike, mis pole hädavajalikud ning hoiduda kohtadest, kus liigub rohkem inimesi," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Kristjan Lukk laupäeva hommikul ERR-ile.

"Tuletame meelde, et avalikus ruumis tuleb enda ja teiste tervise hoidmiseks liikuda üksi või kahekesi ning hoida teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahet. Sellega tuleb arvestada nii siseruumides, looduses, tänavatel kui ka näiteks kalmistutel liikudes," lisas Lukk

Politsei ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on palunud inimestel koroonaviiruse ohu tõttu 9. mail Pronkssõduri juurde mitte minna.

Politsei teatas sel nädalal, et plaanib koostöös mupo ja terviseametiga laupäeval Pronkssõduri juures jälgida, et inimesed hoiaksid üksteisest kahemeetrist distantsi.

PPA Põhja prefekt Kristian Jaani ütles neljapäeval "Aktuaalsele kaamerale", et on kindel, et vaatamata vastupidistele soovitusetele lähevad inimesed 9. mail Pronkssõduri juurde lilli viima. Eelmisel aastal käis tema sõnul seal neid päeva jooksul 20 000.

Sillamäel avaldati sõjas osalenuile austust akendel

Viis aastat on Sillamäel organiseeritud Teises maailmasõjas Saksamaad võitnud sõjaveteranide piltidega rongkäiku "Bessmertnõi polk" ehk "Surematu polk". Selle eestvedaja, kohaliku volikogu liige Oleg Kultajev pidi eriolukorra tõttu sel aastal omapärasest rahvamatkast loobuma. Asendustegevusena kutsus ta 9. maid võidupühana tähistama koduakendele sõjaveteranide piltide panemisega ja avatud akendest patriootliku muusika mängimisega.

Linnapilti vaadates võis nentida, et väga palju tema mõttega kaasa tulijaid siiski ei olnud.

Sillamäel avaldati sõjas osalenutele austust fotodega koduakendel. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

"See pole massidele mõeldud aktsioon, seda hoolimata sellest, et ma kutsusin üles seda võimalikult suurelt tähistama, aga nii see ei läinud. Näiteks me seisame siin, aga meie lähedal olevas elumajas muusika ei mängi. Minu arvates ei saa ükski aktsioon "Surematut polku" asendada ja loodan, et järgmisel aastal saame seda jätkata," rääkis Kultajev.

Ajaloolane David Vseviov nimetas sel nädalal ERR-ile antud intervjuus 9. mail avalikku omaste eksponeerimist omalaadseks "pakazuhhaks" ehk mingisuguse ambitsiooni demonstreerimiseks, millega mälestamisel seost pole. Oleg Kultajev nentis, et ta mõistab ajaloolase seisukohta, kuid tema arvates väärib esiletõstmist igaühe võidule kaasaaitamise avalik meenutamine.

"Ma ei hakka eitama, et võib-olla kellelegi on 9. mai võimu näitamise püha, aga ei saa mitte mingil tingimusel öelda, et kõik suhtuvad võidu tähistamisesse nii. Võidupüha tuleb võtta nii, nagu seda 1945. aastal tehti: see on pidu, mida tähistatakse pisarsilmil. Ühest küljest me tähistame seda, et me võitsime Saksamaa natsikoletise. Teisalt me mälestame neid miljoneid inimesi,

kes Teises maailmasõjas hukkusid," ütles Kultajev.

Kui veteranide pilte akendel oli vähevõitu, siis Sillamäe kesklinnas 1975. aastal avatud Teise maailmasõja ausamba juurde toodi lilli palju.

Tartu punamonumendi juures käis palju rahvast

Kuigi tänavu tuli Tartu Raadi memoriaalkompleksi punamonumendi juurde vähem rahvast kui muidu, siis inimesi oli siiski väga palju ning 2+2 reeglit rangelt ei järgitud, ütles kohapeal käinud ERR-i korrespondent Henry-Laur Allik.