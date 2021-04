Läti seim lubab toitlustusasutustel 7. maist välialad avada

Seim langetas otsuse hoolimata varem valitsusega sõlmitud kokkuleppest enne 11. maid piiranguid mitte tühistada.

Nüüd võivad toitustusettevõtted alustada 7. maist avalike kogunemiste epidemioloogilise ohutuse nõudeid järgides vabas õhus klientide teenindamist.

Valitsusel on siiski õigus see tegevus peatada, kui epidemioloogiline olukord peaks halvenema.

Valitsusel tuleb otsustada, milliseid ohutusnõudeid toitlustajad peavad järgima.

Varem on piiratud ühes lauas istujate arvu, määratud kindlaks laudade omavaheline kaugus ning restoranide ja muude toidukohtade sulgemisaeg.

Läti peaminister Krišjanis Karinš väljendas muret parlamendi otsuse üle valida koroonaolukorra lahendamises oma tee.

"Kui seim arvab, et parem on epidemioloogide soovitusi eirata, siis see viib riigi väga ebakindlale teele," hoiatas Karinš. "Ma ei tea, mida see õiguslikult tähendab, aga ma selgitan välja."