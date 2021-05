ERR Lätis: suhted valitsuskoalitsioonis on pingelised

Pinged Läti valitsuskoalitsioonis pole leevenenud. Õhtul teatas üks viiest osapoolest, partei Kellele Kuulub Riik parlamendifraktsioon, et nad siiski nõuavad ühest koalitsioonierakonnast teise läinud majandusministri Janis Vitenbergsi tagasiastumist. Samas on erimeelsused fraktsioonis nii suured, et peaaegu pooled liikmed otsustasid sealt lahkuda ja jätkata sõltumatute saadikutena.

Majandusminister Janis Vitenbergsi otsus lahkuda erakonnast Kellele Kuulub Riik samuti valitsusse kuuluvasse Rahvuslaste Ühendusse põhjustas küsimuse, kas peaks koalitsioonileppe üle vaatama, kui ministrikohtade jaotus viie osapoole vahel muutub, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmapäeva õhtul saabus Kellele Kuulub Riik ülinapilt vormistatud seisukoht, et Vitenbergs peab siiski ministrikohalt taanduma. Samas pole sellest erakonnast enam palju alles - valimistejärgne 16-liikmeline parlamendifraktsioon kahanes kolmapäeval veel nelja inimese võrra ja nüüd on seal vaid viis liiget.

"Praegu toimuvad partei liikmete vahel tõsised arutelud," sõnas Kellele Kuulub Riik seimi fraktsiooni esimees Maris Možvillo.

Samas pole probleem ainult ühes ministris. Kolmas osapool - Uus Konservatiivne Partei - on teatanud, et nad soovivad ka siseministri kohta.

"Paljudele parlamendiliikmeile tundub juba mõnda aega, et seimi ja valitsuse vahel on jäänud koostööd väga väheks," ütles Uue Konservatiivse Partei seimi fraktsiooni liige Krišjanis Feldmanis.

Vastuolusid on tunda ka seimi ja valitsuse vahel. Lätis juhib koroonakriisi lahendamist peaminister koos valitsusega, kuid parlament võttis vastu ühe piirangute leevendamise otsuse, mis läks valitsuse seisukohaga vastuollu ja plaanib lähiajal teist veel.

"Selline olukord ei vasta heale koalitsioonikoostöö tavale," ütles Rahvuslaste Ühenduse seimi fraktsiooni esimese Raivis Džintars.

Peaminister Krišjanis Karinš (Uus Ühtsus) on korduvalt kinnitanud, et koalitsioonileppe sisulise poole täitmise suhtes vastuolusid pole, alanud on kriisiajal kahetsusväärne tüli võimu pärast. Juuni algul on Lätis kohalikud valimised.

"Meil pole erimeelsusi ühiste tööde ja koalitsioonileppe eesmärkide kohta. Lihtsalt - kui minister läheb ühest parteist üle teise, tekitab see teatud küsimusi," ütles Karinš.

Samas on peaminister öelnud, et kui Kellele Kuulub Riik nõuab majandusministri väljavahetamist, siis tema lähtuvalt koalitsioonileppest selle nõudmise täidab.