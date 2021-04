Linnapea: New York avaneb täielikult 1. juulist

New Yorgi linnapea Bill de Blasio teatas neljapäeval, et linn loodab täielikult avaneda alates 1. juulist.

"Oleme valmis kaupluste, ettevõtete, kontorite ja teatrite avamiseks täies mahus," ütles linnapea meediakanalile MSNBC.

Linnapea ei täpsustanud mingeid muid üksikasju. Tegelikkuses peab seda otsustama New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo.

"Tööd on veel vaja teha, kuid avanemise võtmeks on kõigi vaktsineerimine," lisas De Blasio.

Cuomo kommenteeris linnapea sõnavõttu öeldes, et prognooside tegemine on vastutustundetu, kuid avaldas samas lootust, et piirangute lõpetamine saab võimalikuks.

"Kui teeme seda vaktsineerimise osas, mida peame tegema, siis võime linna uuesti avada," ütles kuberner ajakirjanikele.

New Yorgis on kehtinud erineva karmusega piirangud alates eelmise aasta märtsist, mil koroonaviirus seal esimest korda valla pääses. Linnas on sellest ajast koroonaviiruse tõttu surnud umbes 32 000 inimest. Linnas on manustatud umbes 6,4 miljonit vaktsiiniannust. Ligikaudu 2,4 miljonit linnaelanikku 8,5 miljonist on täielikult vaktsineeritud.

Linnapea sõnul on eesmärgiks jõuda juuni lõpuks viie miljonini.