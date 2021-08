Trump kritiseeris kampaaniaüritusel teravalt Cuomot

USA endine president Donald Trump osales neljapäeval New Yorgis vabariiklaste partei kampaaniaüritusel. Trump kritiseeris üritusel teravalt kuberner Andrew Cuomot.

Trump leidis, et Cuomo tegevus koroonaviiruse epideemia haldamisel oli kohutav.

Trump kritiseeris Cuomot ka New Yorgi suure kuritegevuse kasvu pärast.

"Cuomo ja linnapea Bill de Blasio hävitasid New Yorgi," ütles Trump.

New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James ütles teisipäeval, et sõltumatu uurimise käigus tuvastati, et kuberner Andrew Cuomo ahistas seksuaalselt mitut naist ja rikkus sellega nii föderaalseid kui ka osariigi seadusi.

"Cuomol on tõsised probleemid," kommenteeris Trump.

Trumpi süüdistati aastaid tagasi samuti seksuaalses ahistamises.

Trump kutsus inimesi üles ka viiruse vastu vaktsineerima. "Ma ei taha näha, et minu inimestega midagi halba juhtuks," ütles Trump.

Trumpilt küsiti samuti, kas ta kandideerib 2024. aastal presidendiks.

"Teen varsti teadaande. Ma annan teile teada," lubas Trump.

Kampaaniaüritusel osales 500 inimest. Vabariiklased teenisid annetustega miljon dollarit, teatas The New York Post.