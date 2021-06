New Yorgi elanikud valivad demokraatide linnapeakandidaati

USA metropoli New Yorgi elanikud alustavad teisipäeval hääletamist, et selgitada välja demokraatide linnapeakandidaat. Demokraatide linnapeakandidaadist saab aga suure tõenäosusega ka uus New Yorgi linnapea.

Valimistele registreeritud demokraadid valivad linnapea kandidaadi 13 poliitiku hulgast.

New York on USA suurim metropol, kus linnapea ametit nimetatakse sageli pärast USA presidendi ametit kõige raskemaks, teatas AFP.

Linnapeakandidaat selgub alles mitme nädala pärast.

New York on demokraatide tugipunkt. Linnapea valimised toimuvad novembris.

Koroonaviiruse epideemiast tingituna on linnas kasvanud töötus ja kuritegevus. Tuhanded ettevõtted lõpetasid tegevuse.

Pärast George Floydi mõrvamist 2020. aasta mais toimuvad linnas pidevalt ka rassilise ebavõrdsuse vastu suunatud meeleavaldused.

New Yorgis on praktiliselt kõik koroonapiirangud kaotatud. 66 protsenti täiskasvanutest on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi. Viiruse pärast on surnud 33 000 inimest.

New Yorgis elab 8,5 miljonit inimest.