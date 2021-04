Uuring: toorid suurendasid leiboristide ees edumaad

Uuringufirma YouGovi uuring näitas, et Suurbritannia konservatiivid suurendasid aprillis toetust, tooride edumaa leiboristide ees on 11 protsenti. Suurbritannias toimuvad mai alguses kohalikud valimised.

"Konservatiive toetab 44 protsenti küsitletutest, leiboristide toetus on 33 protsenti," teatas neljapäeval YouGov.

"Pooled vastanutest leidsid, et toorid on väga labased. Kolmandik vastanutest ütlesid, et peavad peaminister Boris Johnsonit teistest poliitikutest vähem ausaks," teatas The Times.

40 protsenti valijatest suhtub Johnsoni aga positiivselt. Leiboristide juhi Keir Starmeri puhul on see arv aga 36 protsenti. Siiski 51 protsenti valijatest on Johnsoni suhtes negatiivselt meelestatud, Starmeri puhul on see arv 43 protsenti.

86 protsenti brittidest leiab, et riigi vaktsineerimise programm on olnud edukas.

Tooridel läheb hästi ka töölisklassist pärit valijate seas. Konservatiive toetab 48 protsenti vastanutest, leiboriste ainult 29 protsenti. Leiboristid on traditsiooniliselt olnud töölisklassi partei.

"Inimesed teadsid, et Johnson kasutab värvikat keelt ja on elanud kirevat elu. Inimesed ei eeldanud, et ta on kõige puhtam. Riigi suurim probleem on koroonaviiruse epideemia. Leiboristide kampaania on aga suunatud korruptsiooni vastu ja see pole toiminud," ütles YouGovi juht Anthony Wells.

Suurbritannia peaministrit Boris Johnsonit süüdistatakse maksumaksja raha hooletus kulutamises.

Peaministri residentsi Downing Streeti ümberehitamise peale kulus väidetavalt 230 000 eurot. Näiteks tapeedirull maksis väidetavalt tuhat eurot.

Konservatiivide partei tegevust remondi rahastamisel uurib ka valimiskomisjon.

"Komisjonil on õigus sundida kõiki avalikustama tekstsõnumeid, e-kirju ja dokumente. See õigus kehtib ka Johnsoni ja tema kihlatu Carrie Symondsi suhtes," teatas The Times.

Johnson väitis neljapäeval, et ta pole midagi valesti teinud.

"Ma arvan, et siin pole midagi vaadata ega muretseda," ütles Johnson.