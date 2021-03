Johnson: vaktsiinide ja ravimite tõkestamine ei vii meid edasi

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles, rääkides vaktsiinitülist Euroopa Liiduga, et ei soovi näha koroonavaktsiinide ja ravimite tõkestamist, sest see ei vii kedagi lahenduseni.

Peaministri sõnul jätkab ta Euroopa Liiduga kõnelusi mõlemat poolt rahuldava lahenduse leidmiseks.

Euroopa Liit on Suurbritanniale ette heitnud vaktsiinide ja nende koostisosade kinnihoidmist ning lubanud omalt poolt vaktsiiniekspordi katkestada.

Johnsoni sõnul pole selline lähenemine õige.

"Ühte ma pean ütlema ja see on, et meie oleme avatuse poolt. Täpselt seda me olemegi. Kui te tahate mind kuhugi paigutada - te küsisite minu libertaarsuse kohta -, siis üks asi, milles ma olen veendunud libertaar, on vabakaubandus ja ma ei taha näha vaktsiinide ja ravimite tõkestamist. Minu arust ei vii see edasi ei meid ega ka mitte meie sõpru," rääkis Johnson.

Peaminister lubas, et Suurbritannia ja Euroopa Liidu vaktsiinitülist hoolimata saavad kõik vaktsiini soovivad britid juuli lõpuks kaitsesüstid kätte.