Suurbritannia valitsus plaanib riigi taasavada ja alustab masstestimist

Kiirtestide massiline kasutamine algab reedel. Vanemad kooliõpilased alustasid kiirtestimise praktiseerimist juba eelmisel kuul, teatas The Times.

"Suurem testimine aitab vältida haiguspuhanguid ja aitab meil taastada normaalsem eluviis. Testid ei ole kohustuslikud," teatas valitsus.

Täiskasvanud saavad kiirtestid tellida koju või osta kohalikest apteekidest. Samuti pakuvad testimist mitmed töökohad. Vähemalt 100 000 ettevõtet on teatanud, et soovivad pakkuda kiirteste oma töötajatele.

Kodus tehtud testide tulemused tuleb registreerida veebis. Samuti saab helistada tervishoiuametisse. Inimesed kelle test osutub positiivseks, peavad ennast isoleerima ja tellima täpsema PCR-i (ninaneelu) testi.

"Suurbritannia avalikkus on viiruse levitamise peatamiseks teinud suuri jõupingutusi. Kuna me jätkame vaktsiiniprogrammi osas head arengut, on regulaarne kiirtestimine veelgi olulisem, et veenduda, et neid jõupingutusi ei raisata," ütles Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock.

"Seetõttu korraldame nüüd kõigile tasuta kiirteste, mis aitavad meil viiruse levikut peatada. Saame naasta armastatud inimeste juurde ja teha asju, mis meile meeldivad," lisas Hancock.

Alates veebruari keskpaigast on koroonaviirusest tingitud surmajuhtumid Suurbritannias püsivalt langenud. Viimase nädala keskmine surmade arv oli samal tasemel kui eelmise aasta septembris.