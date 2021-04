Õdede liit jätkab oma õiguste eest võitlemist riikliku lepitaja juures

Riiklik lepitaja Meelis Virkebau tegeles veel sel nädalal kahe tervishoiutöötajate töötüliga. Neist üks sai lahenduse kolmapäeval, mil arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja kliiniliste psühholoogide liit sõlmisid haiglate liidu ja kiirabi liiduga kollektiivlepingu. See leping puudutab teiste tervishoiutöötajate seas ka õdesid ja hooldustöötajaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui kollektiivlepingu projekti enam kui aasta tagasi kokku pandi, oli töövõtjate seas ka õdede liit, kes otsustas mullu suvel minna läbirääkimistele teistest eraldi. Neljapäeva hommikul pakuti ka neile võimalust allkirjastatud kollektiivlepinguga ühineda. Seda nad vastu ei võtnud.

"Õdedele ja hooldustöötajatele on selles leppes kokku lepitud palgalisa 40 senti tunnist õdedele ja hooldustöötajatele 25 senti, mis kahjuks ei peegelda täna tegelikult selle töö koormust ega ka vastutust," selgitas õdede liidu president Anneli Kannus.

Ta lisas, et tema juhitavale kutseliidule on tähtis, et selles leppes oleks kirjas ka kutsega hooldustöötajate ja eriõdede palk.

Õdesid esindab ka tervishoiutöötajate kutseliit, kes kolmapäeval leppele oma allkirjad andis.

"Kollektiivleping on ikkagi laiem leping, mis sisaldab ka töötamist öösel, töötamist nädalavahetusel, neid lisatasusid ja lisapuhkust, kus meil on võimalik ka tunnustada neid töötajaid, kes tervishoiusektoris on vaktsineeritud," rääkis kutseliidu president Iivi Luik.

Kollektiivleping laieneb kõigile tervishoiusektori töötajatele. Riiklik lepitaja tegeleb nüüd edasi õdede liidu töötüliga.

"Praeguses etapis mina palun tööandjatelt, see tähendab Eesti Haiglate Liidult ja Eesti Kiirabi Liidult nendepoolset kollektiivlepingu projekti õdedele või on nad valmis vastama õdede poolt möödunud aasta juunis esitatud kollektiivlepingu projektile," ütles Virkebau.

Haiglate liidu juhatuse esimees Urmas Sule ütles, et oluline on püüelda selle poole, et tööandjatel ja töövõtjatel oleks ühine leping.

"Selline olukord, kus me püüame iga inimese või organisatsiooniga eraldi lepet teha, tervishoius kindlasti ei ole hea. Tervishoid on kollektiivne teenus ja tervishoius peavad kõik osapooled suutma rääkida sarnast keelt," rääkis Sule.

Riiklik lepitaja kinnitas, et töötab selle nimel, et saada tuleva nädala lõpuks tööandjatelt vastused.