Kohvikud tohivad esmaspäevast kliente väliterrassidel võõrustada

Haapsalu vanalinnas asuva Talumehe Kõrtsi perenaine Reet Remmelg ütles, et väliterrassi hakkavad nad paika seadma esmaspäeval ja loodavad selle samal päeval juba ka valmis saada.

"Klientide huvi saab olema kindlasti suur, sest praegu, kui me oleme teinud kaks kuud kaasamüüki, siis kohalik rahvas ostab koju ja saab kodus laua taga süüa. Paraku on siseturismi olnud ikka kogu aeg ja nemad peavad kuskil pargipingil sööma, kui see on võimalik," rääkis Remmelg.

Kõrtsipidaja nentis, et toitu ainult kaasa müües on klientide arv olnud märksa väiksem kui tavaolukorras.

"Külastajate hulk on olnud võrreldes tavaajaga kuskil 10-15 protsenti."

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul on väliterrassi rajamise soovist seni teada andnud kuus vanalinna söögikohta. Seetõttu muutis linn juba enne nende rajamist Karja tänava lõigul liikluskorraldust. Alandati piirkiirust, keelati parkimine ja ringristmik muudeti tavaliseks ristmikuks. Kui riik peaks suveks piiranguid veelgi leevendama ja koguneda tohivad suuremad rahvahulgad, tehakse see tänavalõik nädalavahetustel autovabaks.

"Kui nüüd selle viirusega ikkagi asi paremaks läheb, siis ma arvan, et jah, kuskil juunis, juulis, augustis on nädalavahetusel meie Karja tänav jalakäijate ainult avatud. Ma arvan, et see õigustab ennast. Igatahes eelmine aasta oli väga tore."

Väliterrasside populaarsust hakkab mais mõjutama nii Haapsalus kui ka mujal palju see, milliseks kujuneb ilm.