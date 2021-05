Kadastik: koolide avamine oli õige, kaubanduskeskused on ohukoht

"Kooliteema on vast kõige akuutsem. Kui midagi leevendada, siis see. Neid õpilünkasid saab viimase kolme kuni kuue nädalaga arvestatavalt veel lappida. Midagigi. See ka oluliselt peaks laste vaimset tervist parandama. Need on olulised kohad," rääkis Kadastik "Ringvaates".

"See, kas neid ülejäänud leevendusi teha, on juba sekundaarne küsimus. Seal võib-olla mina isiklikult tunnen, et võiks tulla teiste leevendustega sammulise tsükliga järgi, et me näeksime, kuidas progressioon on," ütles ta ja lisas, et ka koolivaheajal reisimine andis nakatumise languse aeglustumise näol tunda. Tema sõnul oli n-ö puhvernädala andmine pärast koolivaheaega õige.

Välikohvikute avamises Kadastik samuti probleemi ei näe.

Küll aga võib probleemi tekitada kaubanduskeskuste avamine. "Seal tekivad kohad, kus inimesed üksteisest lähedalt mööda kõnnivad. Seda näeb nädala pärast, kui palju see mõjutas. Aga täituvuse veerandi tasemel hoidmine natuke leevendab seda kogust. Kui palju praktikas seda poes järgitakse, on iseküsimus," rääkis teadlane.

Tema sõnul on peamine mure piirangute leevendamisega see, et inimesed võivad kaotada ohutaju ja muutuda hooletuks ning minna kaubanduskeskustesse tunglema.

Edasi võiks Kadastiku hinnangul minna kontaktõppe täieliku avamisega, seejärel avada mõningal määral sportimist. Meelelahutus võiks jääda viimaste sekka.

"Kaubandust on mingil moel füüsiliselt avatud. Ma jätaks selle sinnapaika ja ei hakkaks seda agaralt kohe veel rohkem avama. Pigem ma vaataks selles suunas, et sportimist võiks juurde tuua - igasuguseid võistlusi ja muid asju, mis on praegu olnud mingil väga piiratud moel. Meelelahutuse /.../ ma jätkas suhteliselt viimaseks, aga kui, siis mingeid sedasorti tegevusi, mis ei ole väga kontaktsed, hakata võib-olla avama. Aga kõige esimeses lahenduses võiksime jõuda koolidega sinna, et meil on taas kontaktõpe," rääkis ta.

Kinod ja teatrid võiks tema sõnul avada hajutusnõudega. "Kino probleem on see, et sa oled seal mitu tundi. Ta on küll suhteliselt hästi ventileeritud, aga sa istud mitu tundi. /.../ Hajutatusega see oleks põhimõtteliselt võimalik, aga ma ei teeks seda ka võib-olla esimestel nädalatel. Annaks paar nädalat aega, et vaadata, mida inimeste reaktsioon teeb. /.../ Teatriga sama," selgitas teadlane.

Kadastik ütles, et Eestis on nakatumine tulnud allapole üsna kiiresti ning piirangute leevendamisega tekib küsimus, kas langus jääb püsima. "Kas me anname selle languse ära või suudame endiselt jätkata allaminekut. Isegi, kui languskiirus väheneb, siis peamine on, et see jätkub," sõnas ta.

Kadastiku sõnul aitab vaktsineerimine nakatumise langusele kaasa, kuid see võtab aega.