Tartus täitusid 50-aastastele mõeldud vaktsineerimisajad imeväel

Tartu vaktsineerimiskeskuses süstiti esmaspäeval üle 800 vaktsiinidoosi. 50-aastaseid ja vanemaid vaktsiinisoovijaid oli palju.

"Täna hommikul oli vabu aegu ligi 20, need täitusid kohe. Aga näiteks homseks ja ülehomseks on meil mõlemale päevale kuskil 200 vaba aega veel," ütles Tartu vaktsineerimiskeskuse koordinaator Tiina Teder.

Paljud soovijad said veel hommikul broneerides juba õhtuks oma vaktsiinidoosi kätte.





"Ma olin väga üllatunud, kui lihtsalt see läks. Ma proovisin nädalavahetusel helistada, siis selgus, et see telefon töötab alles esmaspäevast. Ja siis mõtlesin, et ega ma telefoniga niikuinii ei saa, et proovin digilooga. Aga siis ma hommikul lihtsalt valisin numbri kella 10 paiku ja kohe esimesel katsel sain," rääkis õhtuks juba vaktsiinisüsti kätte saanud Kaja.

Ka Allan sai esmaspäeval süsti kätte.

"Ma olen lapsepõlves ka igasugu vaktsiine saanud ja midagi pole juhtunud, tõenäoliselt ei juhtu selle tagajärjel ka mitte midagi. Halvemaks vaevalt asi minna saaks. Pigem reisimise huvides on parem, kui need asjad tehtud on," ütles Allan.

Mare tunnistas, et teda on see haigus isiklikult puudutanud.

"Ka minu oma pereliikmetest paljud on seda põdenud, üks inimene on olnud kaks kuud haiglas selle tõttu minu jaoks oli see valik tehtud kohe alguses," ütles Mare.

Kui 50-aastaste vaktsineerimise avasid mõned haiglad vabade aegade rohkuse tõttu juba varem kui üleriigiliselt, siis nooremate vanusegruppidega sama stsenaarium ilmselt ei kordu.

"Täna me ikkagi arvame, et meil on siin 50+ inimesi küll ja veel, kes tegelikult peaksid saama vaktsineeritud. Me lähiajal küll ei näe, et need jääksid

meil nii vabaks, et peaksime midagi ette võtma," ütles Tartu vaktsineerimiskeskuse koordinaator Tiina Teder. "Pigem on ikkagi see, et saaksime vaktsiine juurde."