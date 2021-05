Itaalia õhuväelased asusid Ämarist Balti riikide õhuruumi valvama

Itaalia õhujõud tõid Ämarisse uue põlvkonna hävitajad F 35. Ameerikas välja arendatud hävitaja võeti teenistusse alles kuus aastat tagasi ja seda on seni lahingus kasutanud ainult Iisrael, vahendas "Aktuaalne kaamera".

F-35 on mõeldud õhuülekaalu saavutamiseks võimega tungida vastase õhukaitsesüsteemi. Hävitaja väljaarendamist on rahastanud paljud NATO riigid, sealhulgas Itaalia.

NATO õhuturbemissiooni juht Ämaris tõstis esile hävitaja olukorrateadlikkust, mis võimaldab piloodil kiiremini otsustada.

"Tehnoloogiliselt annab viienda põlvkonna lennuki uudne andmeside lennukile teistsugused võimekused. See puudutab teabe töötlust, mis lubab piloodil keskenduda juba eeltöödeldud andmetele," selgitas Itaalia õhuturbemissiooni ülem kolonel Vincenzo Sirico.

Suhteliselt uus hävitaja sai oma tuleristsed Iisraeli õhujõududes alles neli aastat tagasi. Itaalia on seda õhuturbemissioonil samuti vähe kasutanud.

"See hävitaja on esmakordselt Ämari õhuturbemissioonil. Varem on seda kasutatud Islandil samasugusel missioonil," ütles Sirico.

Ämarist lahkuvad sakslased olid Eestis missioonil kaheksandat korda ja lendasid siin kaheksa kuud. Kui Saksamaal on hävituslenduritel tavaliselt tegemist rikkeliste lennukitega, siis siin Venemaa sõjalennukitega.

"Piloodi jaoks on iga tuvastuslend, iga häire väljakutse ja pingutus. Aga missioon NATO piiril, kus tuleb Vene sõjalennukeid püüda, on muidugi hoopis teine tase," ütles Saksamaa rahvusvahelise õhuoperatsioonide keskuse ülem kindralleitnant Klaus Habersetzer.

Itaalia õhujõud olid vahetult enne Ämarisse saabumist õhuturbemissioonil Leedus Šiauliais.