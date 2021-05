Mart Luik lahkub poliitikast ja alustab tööd Tallinna ettevõtlusdirektorina

Mart Luik rääkis, et osales ameti nimel avalikul konkursil.

Luik teatas, et lahkub tegevpoliitikast, aga jääb Isamaa liikmeks edasi.

Ta lahkub ka Tallinna linnavolikogust, kus ta töötas volikogu aseesimehe ja Isamaa fraktsiooni juhina. Samuti ei kandideeri ta sügisel kohalike omavalitsuste valimistel. Viimastel kuudel on Luigest räägitud kui Isamaa võimalikust linnapeakandidaadist Tallinnas.

Luik peab uues ametis kõige olulisemateks Tallinna kujundamist juhtivaks digipealinnaks, linnaga seotud ettevõtete järelevalvet, dialoogi eraettevõtetega ja alustavate ettevõtete toetamist ning ringmajanduse viimist Põhjamaade pealinnadega võrreldavale tasemele.

"Üheks olulisemaks esmaseks fookuseks on turismimajanduse taaskäivitamine, et pärast koroonaviirusega seotud kriisi ületamist jätkata suurürituste toomist Tallinna: olgu selleks rahvusvahelised konverentsid, spordivõistlused või kultuuriüritused," ütles Mart Luik.

Ettevõtlusteenistuse direktori ametikohale toimus avalik konkurss. Direktori ametikohale kandideeris kokku 39 inimest. Valikukomisjoni kuulusid komisjoni esimehena linnakantsler Kairi Vaher ja liikmetena abilinnapea Aivar Riisalu, linna personalidirektor Vilve Raik ning välise eksperdina Paavo Nõgene.

Mart Luik poliitikas ja äris

Mart Luik astus Isamaa liikmeks 8. novembril 2017.

Sama aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel vedas ta Jüri Mõisa ja Urmas Sõõrumaa valimisliidu "Tegus Tallinn" kampaaniat. Mõned kuud enne valimisi lahkus ta kampaaniajuhi kohalt, kui ärimehed otsustasid ühineda Edgar Savisaare valimisliiduga.

Viimastel riigikogu valimistel kandideeris Luik Isamaa nimekirjas Tallinnas Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas, kus sai 829 häält ja valituks ei osutunud.

Mart Luik on praegu ka Isamaa eestseisuse liige.

Mart Luik on lõpetanud ajakirjanikuna Tartu Ülikooli ja on lõpetamas magistriõpinguid University of Cumbrias Suurbritannias. Ta on olnud varem ka Sõnumilehe peatoimetaja, Ajakirjade Kirjastuse juhatuse esimees ja Postimehe juhatuse esimees ja vastutav väljaandja. Ta on töötanud juhtivatel kohtadel ka Visatis ja TV3-s ning olnud ka ERR-i nõukogu liige.

Lisaks on ta olnud Rock Cafe tegevjuht ning Eesti Lihaühistu ja Hea Une Keskuse juhatuse liige.