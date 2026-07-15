Kõlar loobus Tallinna filharmoonia direktori ametikohast

Oma avalduses märkis Kõlar, et soovib vältida olukorda, kus tema isikuga seotud küsimused võiks hakata varjutama filharmoonia loomingulist tööd.

Tallinna filharmoonia juhtimist jätkab praegu direktori kohusetäitja Ivar Ruhno. Edasised sammud direktori leidmiseks selguvad lähiajal.

Teisipäeval selgus, et Tallinna filharmoonia uue direktorina asub 20. juulil ametisse Juko-Mart Kõlar. Ta valiti välja avalikul konkursil 26 kandidaadi seast.

Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja Lennart Sundja rääkis, et Tallinna filharmoonia on eriline organisatsioon, mille juhtimine eeldab nii tugevat juhtimiskogemust kui ka head muusikavaldkonna tundmist. "Konkursi käigus tõusid esile Juko-Mardi majanduslik mõtlemine, koostööoskus ja ettevõtlikkus uute võimaluste leidmisel," sõnas ta.

Pärast uudise ilmumist sai otsus palju kriitikat nii ajakirjanduses kui ka sotsiaalmeedias. Nimelt astus Kõlar 2024. aastal tagasi Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktori kohalt, kuna tuli välja, et ta jälgis pikalt ja salaja naisalluvat.

"Kõlar oli kogu töötamise aja mind süstemaatiliselt jälginud ja fikseerinud minu üksikuid mõtteavaldusi, samuti seda, kuidas ja kellega ma ka tööväliselt lävin ning seda, mida ühel või teisel puhul seljas kannan või kuidas välja näen," kirjeldas anonüümsust palunud endine kultuuriakadeemia töötaja Eesti Ekspressis.

Kõlar andis naisele teada, et võttis ta tööle mitte professionaalsetel, vaid isiklikel motiividel, lootuses luua endast märgatavalt noorema naisega lähisuhe.

Naiskolleegi palvel asja analüüsinud Tartu Ülikooli juhtkond tegi Kõlarile ametliku hoiatuse, kuid tema lahkumist ei nõudnud. Seejärel otsustas lahkuda naiskolleeg ja peale järelemõtlemist andis oma lahkumisotsusest teada ka Kõlar.

Aastatel 2020–2024 juhtis ta Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiat, varem on ta töötanud kultuuriministeeriumis muusikanõuniku ja kultuuriekspordi nõunikuna ning Eesti Muusika Ekspordi tegevjuhina. Samuti on ta osalenud Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Eesti Pillifondi juhtimises nõukogu liikmena.