Helle-Moonika Helme: kapo meeleavalduses ohtu põhiseaduslikule korrale ei näinud

EKRE saadik Helle-Moonika Helme ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et kaitsepolitseiameti (Kapo) ohuhinnangus Toompea meeleavalduste kohta ei olnud hoiatust, et need oleksid ohustanud põhiseaduslikku korda.

"Politseijuht Elmar Vaher on meile kinnitanud, et nemad tuginesid oma tegevuses Kapo ohuhinnangule, mis väidetavalt hoiatas ohu eest põhiseaduslikule korrale. /.../ Meil on võimalus olnud tutvuda Kapo ohuhinnanguga, mida me ei saa küll üksikasjaliselt kommenteerida, aga milles ei ole hoiatust, nagu oleks ohustanud meeleavaldused põhiseaduslikku korda," rääkis Helme peaminister Kaja Kallasele infotunnis küsimust esitades.

Kaja Kallas vastas, et politseil on pädevus ja õigus reageerida ohtudele vastavalt konkreetse ohuolukorra vajadustele ja politsei eesmärk antud meeleavalduse puhul oli tagada, et inimesed osaleksid avalikul koosolekul nakkuse leviku ennetamiseks tehtud reegleid järgides.

"Selle ülesande täitmisel andis PPA ametiabi ka terviseametile ja loomulikult terviseameti ohuhinnangud on seotud selle nakkushaiguse leviku tõkestamisega. Politsei ohuhinnangud on seotud sellega, kuidas need meeleavaldajad seal platsil käitusid ja millised olid ohud nendega seoses."

Kallas lisas, et politsei lähtus oma ohuhinnangust ja tema meelest tegutses väga pädevalt.

"Politseil oli väga keeruline ülesanne. Tema ülesanne oli tagada see, et meeleavaldus ja kõik toimuks rahumeelselt. Ja minu meelest nad selgitasid ja veel kord selgitasid, kuigi vastaspoolel oli väga palju provokatsiooni, teie abiga ka. Aga nad tegid seda tööd väga põhjalikult ja rahulikult. Nii et selles mõttes politseile suur aitäh selle eest!" sõnas Kallas.