Kert Kingo: politseijuht ei saa oma tegevuses lähtuda sõnast "võib-olla"

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri väljaöeldust, et aprillikuistel meeleavaldustel võis olla ohus Eesti põhiseaduslik kord, ei ole seni avaldatud dokumentaalset tõestust. EKRE liikme Kert Kingo sõnul on Vaher valetanud, viimane seda aga eitab.

"On ka meie pädev asutus kaitsepolitsei andnud selle olukorra eelõhtul ohuhinnangu. Ma ei saa sellest kahjuks palju rääkida, aga see ohuhinnang ütleb, et põhiseaduslik kord võib olla ohus ja seetõttu ka meie roll on heidutada, hoida ära midagi," rääkis Vaher aprilli keskpaigas Delfi veebisaates.

"Kaitsepolitsei tegeleb põhiseadusliku korra tagamisega ja kaitsepolitsei ohuhinnangust tulenevalt me oma töid ka planeerisime," vastas Vaher saatejuht Vilja Kiisleri küsimusele, kas põhiseaduslik kord oli ohus.

Selliste sõnadega põhjendas PPA peadirektor Elmar Vaher veebisaates seda, miks otsustas politsei mõni päev varem rohkearvuliselt ja jõuliselt politseiriigi vastastesse meeleavaldustesse sekkuda.

EKRE-sse kuuluv riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni aseesimees Kert Kingo ütles reedel "Aktuaalsele kaamerale", et ta on soovinud Vaheri nimetatud ohuhinnanguga tutvuda, kuid tulutult.

"Kuna mina sellist dokumenti pole näinud, minule on väidetud komisjonist, et sellist dokumenti ei ole, siis selle põhjal ma julgen öelda, et ta on valetanud," ütles Kingo.

Seejuures said EKRE fraktsiooni juhid võimaluse tutvuda ühe kapo salajase dokumendiga, mis pärineb 8. aprillist ja mis pigem on taustamemo. Ka see ei sisaldanud EKRE inimeste sõnul viidet ohule, mis ähvardab põhiseaduslikku korda.

Vaher ütleb aga, et ta polegi öelnud, et on oht, vaid, et võib olla oht ja selline viide on tema sõnul ka kapo dokumendis siiski sees.

"Mina ei ole avalikkust eksitanud. Ma olen selle dokumendiga tutvunud mitmeid kordi ja see ei ole esimene kaitsepolitsei dokument, millega peadirektor töötab, see on üks minu igapäevane tööriist. See, kuidas teised inimesed seda tõlgendavad, kes seda lugenud on, eks see jäägu nende südametunnistuse peale," rääkis Vaher reedel.

Vaher kohta vastutuse võtmiseks praegu ei näe ja lubab tagasi astuda juhul, kui siseminister ja peaminister teda enam ei usalda.

Siseminister Kristian Jaani sõnul võinuks Vaher oma mõtet Delfi veebisaates paremini selgitada, kuid vassimist seal tema sõnul ei olnud.

"Vahetut ohtu põhiseaduslikule korrale antud ajahetkel ei olnud ja seda ei ole ka politsei ega ka Elmar Vaher väitnud. Elmar Vaher on väitnud, et võib olla ja võivad tekkida erinevad ohud," kommenteeris Jaani.

"Ma olen väga veendunud, et politseijuht ei saa oma tegevuses lähtuda sõnast "võib-olla", et igaks-juhuks nüüd siis teeme. Peab olema väga kindel veendumus, väga selge arusaamine, kas on üldse oht või ei ole," rääkis Kingo.

Kaitsepolitsei loobus reedel võimalusest enda ohuhinnangutes sisalduvat täpsustada.