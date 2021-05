"Samost ja Sildam": riigikogulase otsasõit meeleavaldajale on uus tase parlamendi ajaloos

Anvar Samost rääkis saates "Samost ja Sildam", et Toompea meeleavaldajad on käitunud rahumeelselt, mitte provokatiivselt, aga Kravtšenko sõitis meeleavaldajate ninamehele otsa tahtlikult.

"Küsimus on selles, et Eesti Vabariigi parlamendi liige parlamendihoone ees parlamendi tegevuse vastu meelt avaldanud rahumeelsele meeleavaldajale sõitis autoga tahtlikult otsa. Kas see on uus tase Eesti parlamendi ajaloos? Vist küll," ütles Samost.

"Kui minna väga lihtsustatud teed, siis loomulikult võib öelda, et saime kinnitust, et õigus on neil, kes ütlevad, et riigikogu koosseis on läbilõige Eesti rahvast," lisas teine saatejuht Toomas Sildam.

Saatejuhid leidsid, et tõenäoliselt politsei alustab juhtunu suhtes menetlust.

"Oleks veider, kui nad ei otsustaks menetlust alustada," märkis Samost ja meenutas, et 2018. aastal parlamendi hoone juures EKRE korraldatud pagulaste vastasel meeleavaldusel Indrek Tarandiga seotud intsidendi osas politsei alustas menetlust.

"Eks me näeme, kuidas rahvasaadik edasi talitab ja kas tal peale formaalselt noomivate sõnade tuleb millegi muuga ka vastust anda oma tegude eest. Riigikogust lahkuma ta ei pea, ühestki erakonna poolt talle antud nõukogu kohast ta loobuma ei pea, nagu ma aru saan," rääkis Samost.

Sildam tõi välja, et Keskerakond on üritanud hoida juhtunu osas madalat fooni. "Keskerakond tõenäoliselt loodab, et see kõik vaibub väga kiiresti ära. Aga on selge, et kui politsei oma menetlust alustab, siis ei vaibu siin midagi nii kiiresti ära," lisas ta.

Samost ja Sildam puudutasid ka politseijuhi Elmar Vaheri aprillis Delfile antud intervjuuga esile kerkinud arutelusid meeleavaldustega seotud ohuhinnangu üle.

Saatejuhid leidsid, et Vaher oleks võinud oma sõnastuses ohuhinnangu kohta olla täpsem ning nende hinnangul võiks antud ohuhinnangu dokumendi avalikuks teha.

Vaher ütles 15. aprillil Vilja Kiisleri saates Delfis, et "vaadates sündmusi maailmas ja eriti lähiriikides on kaitsepolitsei andnud ohuhinnangu, mis ütleb, et põhiseaduslik kord võib olla ohus". See vallandas skandaali, kus EKRE saadikud nõudsid välja ohuhinnangu ning sellega tutvumise järel leidsid, et Vaher on avalikkusele valetanud ja peaks ametist lahkuma. Vaher ütles reedel ERR-ile antud intervjuus, et ta ei ole valetanud, kuid tunnistas, et tema sõnavõtt ajakirjanduses oleks pidanud olema selgem.