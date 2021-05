Ülikoolid saavad tänavu taas lõpuaktuseid korraldada

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk selgitas, et praegu on kaalumisel mitu varianti. Tõenäoline on, et üritus tuleb õues ja ka külalised saavad sellest hajutatult osa võtta.

"Käepigistus jääb ära, aga muus mõttes tahaks küll nii, et inimesed tulevad kokku ja ka külalised saavad natuke kaugemalt distantsilt seda asja vaadata," ütles Valk..

Valk lisas, et eelmisel aastal veebiaktusega sellist tunnet, mida saab n-ö tavaaktusega, paljud ei saanud.

"Kui jääb kehtima praegune 150 inimese piirang, siis me ei ole seda veel arutanud, kas teha mingeid aktusi pooleks. Kui on näiteks arstiteaduskonna lõpetamine, siis seal on 250 lõpetajat. Kas siis tuleb teha kaks aktust või tuleb inimestelt küsida kas, on neid, kes ei taha tulla või ei julge tulla."

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) õppeprorektor Anne Pikkov seletas, et aktuse kõrval on neile oluline ka lõputööde näitus. Kui algselt oli kahju, et see pidi osaliselt toimuma veebikeskkonnas, siis on tänaseks aru saadud, et nii levivad tudengite tööd kaugemale ja see võib neile kooliteejärgse edu jaoks anda hea lisatõuke.

Pikkovi sõnul loodab ka EKA, et sel aastal saab külalistega aktuse korraldada.

"Oleme praegu mõelnud, et kui õmbleks ühe väga suure purje sinna hooviala katuseks, mis annaks meile lisa turvatunde, kui peaks mingi vihmasabin tulema. Ühtlasi saaks me läbi katsetada oma hoovi võimalused. Seal on meil väga kihvt trepiastmestik, kuhu saaksime kõik oma lõpetajad panna, et kõigile oleks üritus võrdselt näha ja kuulda. Või siis vastupidi, et paneme lõpetajad oma majja ja hoopis sõbrad ja sugulased ootavad ja vaatavad seda asja väljast."

Tallinna Tehnikaülikooli kommunikatsioonijuht Anne Muldme ütles, et nende 2000 lõpetaja jaoks tuleb tänavu kuni 18 aktust.

"Tehnikaülikoolil on väga suur ja uhke aula. Me suudame selle 2+2 reegli ja 25 protsendi täituvusega ruumi lubada korraga 150 lõpetajat. Meil on suutlikkus kõiki tingimusi täites siseruumis aktused teha. Tõenäoline stsenaarium on see, et lõpetajad ise on saalis pidulikul aktusel, aga sellele kaasa elada saab ka ülikoolist väljas pool."

Lõpuaktused toimuvad ülikoolides jaanipäeva paiku.